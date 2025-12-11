Je li ovo najava povratka ruskih sportaša? Prihvaćen je ključni prijedlog MOO-a

Podijeli :

Guliver image

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) preporučio je povratak ruskih i bjeloruskih sportaša, uključujući i ekipne sportove, na juniorska natjecanja s njihovim himnama i zastavama, za razliku od ograničenja koja ostaju na snazi ​​za seniore.

Ovaj prijedlog, o kojem je u srijedu odlučio Izvršni odbor, u četvrtak su odobrili i predstavnici nacionalnih olimpijskih odbora, sportaša i antidopinških tijela na 14. olimpijskom summitu, upozorivši da će njegova provedba “potrajati”.

Na samitu je također potvrđeno da sportaši imaju temeljno pravo na pristup sportu diljem svijeta i natjecanje bez političkog uplitanja ili pritiska vladinih organizacija. Kao uzori u društvu, sportaši istovremeno imaju odgovornost i obvezu poštivati, podržavati i promicati olimpijske vrijednosti prije, tijekom i nakon natjecanja.

“Sport je za njih izvor nade i način da se pokaže da svi sportaši mogu poštivati ​​ista pravila i poštovati jedni druge”, navodi se.

Dužnosnicim obje zemlje i dalje je zabranjeno sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima, i juniorskim i seniorskim, a u Rusiji se ne smiju održavati međunarodni događaji. Ove sankcije neprekidno su na snazi ​​od invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

“Zahvaljujemo Izvršnom odboru MOO-a na postupnom i dosljednom napretku prema vraćanju temeljnih načela Olimpijske povelje,” odgovorio je ruski ministar sporta Mihail Degtjarev na Telegram mreži.

Održavan iza zatvorenih vrata svakog prosinca, olimpijski summit šalje zajedničke signale cijelom olimpijskom pokretu, često najavljujući odluke koje će kasnije donijeti MOO ili međunarodni savezi.