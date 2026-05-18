Ništa od smjene Krajača, HOO zaključio: ‘Sredstva skijaškom savezu potrošena su transparentno’

Nakon nešto više od četiri sata završena je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Glavni tajnik Siniša Krajač ostaje na svojoj funkciji.
Nakon izlaska u javnost različitih malverzacija i netransparentnog trošenja novca pojedini su savezi postali predmet istraga pa se nagađalo o mogućim preslagivanjima i odlascima unutar te organizacije.
Ključna je odluka bila moguća smjena glavnog tajnika Siniše Krajača, no do toga nije došlo.
HOO je ustvrdio da su sva sredstva koja su davali Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti u korištenju sredstava putem HOO-a nisu utvrđene. Također, dodali su kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali dok se to ne dogodi neće donositi “ishitrene odluke jer bi to moglo ugroziti funkcioniranje sustava u cjelini”.
Priopćenje HOO prenosimo u cjelini:
Po završetku sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održane dana 18. svibnja 2026. godine, Vijeće HOO-a smatra svojom obvezom obavijestiti javnost o sljedećem:
1. Na temelju provedene detaljne analize financijskog poslovanja u dijelu sufinanciranja Hrvatskog skijaškog saveza, stručne službe za kontrolu Hrvatskog olimpijskog odbora izvršile su sveobuhvatan uvid u način trošenja i pravdanja sredstava osiguranih kroz Program javnih potreba u sportu na državnoj razini, a koja se realiziraju putem HOO-a. Provedeni nadzor nedvojbeno je utvrdio da su sva sredstva doznačena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski, u potpunosti u skladu s važećim pravilnicima i zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Nepravilnosti u korištenju sredstava putem HOO-a nisu utvrđene.
2. Predsjednik, glavni tajnik i članovi Vijeća HOO-a najoštrije osuđuju svaki oblik nepravilnosti i nezakonitog postupanja te izražavaju punu spremnost na preuzimanje odgovornosti u slučaju utvrđenih i dokazanih nezakonitih radnji. Istodobno naglašavaju kako je, u interesu stabilnosti i kontinuiteta sustava sporta, neprihvatljivo donositi ishitrene i opsežne kadrovske odluke pod pritiskom nedokazanih sumnji ili prije pokretanja i okončanja relevantnih pravnih postupaka, jer bi takvi potezi mogli ozbiljno ugroziti funkcioniranje sustava sporta u cjelini.
3. Članovi Vijeća HOO-a pozdravljaju inicijativu i prijedlog novog Pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, uz uvjerenje da će njegovo donošenje dodatno unaprijediti transparentnost sustava, osnažiti mehanizme odgovornosti te pridonijeti učinkovitijem i svrhovitijem upravljanju javnim sredstvima u sportu Republike Hrvatske.
