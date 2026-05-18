Ništa od smjene Krajača, HOO zaključio: ‘Sredstva skijaškom savezu potrošena su transparentno’

Nakon nešto više od četiri sata završena je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Glavni tajnik Siniša Krajač ostaje na svojoj funkciji.

Nakon izlaska u javnost različitih malverzacija i netransparentnog trošenja novca pojedini su savezi postali predmet istraga pa se nagađalo o mogućim preslagivanjima i odlascima unutar te organizacije.

Ključna je odluka bila moguća smjena glavnog tajnika Siniše Krajača, no do toga nije došlo.

HOO je ustvrdio da su sva sredstva koja su davali Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti u korištenju sredstava putem HOO-a nisu utvrđene. Također, dodali su kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali dok se to ne dogodi neće donositi “ishitrene odluke jer bi to moglo ugroziti funkcioniranje sustava u cjelini”.