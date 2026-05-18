Mateša nakon sjednice HOO-a: ‘Ako se utvrdi nepravilnost, odstupit ćemo’

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Nakon nešto više od četiri sata završena je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora

Pred novinare je izašao predsjednik HOO-a Zlatko Mateša i poručio da su zaključci doneseni jednoglasno.

“Događalo se svašta jer je rasprava bila vrlo detaljna i ozbiljna, ali je polučila zaključke koji su dobri za hrvatski sport”, rekao je Mateša.

Jedna od tema bila je i novac koji je Hrvatski skijaški savez tijekom proteklih deset godina koristio iz programa javnih potreba u sportu, ali utvrđenih nepravilnosti nije bilo.

“Apsolutno je utvrđeno da ništa od državnog novca, onoga koji ide iz Ministarstva turizma i sporta preko nas, nije upitno. Sve je potrošeno za pripreme, treninge i natjecanja. Za sva druga sredstva koja su dolazila u nacionalne saveze mi ne znamo pa ih ne možemo komentirati”, rekao je.

Ključna je odluka bila moguća smjena glavnog tajnika Siniše Krajača, no do toga nije došlo.

“Razgovaralo se o svim pozicijama i svi smo svjesni odgovornosti koju imamo. Ako bilo koji nadležni državni organ utvrdi bilo kakvu nepravilnost, svatko od nas će odstupiti”, rekao je.

Mateša je naglasio da HOO podržava strožu kontrolu trošenja javnih sredstava, ali i da se saveze mora što prije educirati kako bi se mogli prilagoditi novim pravilima.

“Dajemo punu podršku Ministarstvu u dijelu pravilnika koji se tiče strožije kontrole utroška javnih sredstava u sportu. Jedino želimo da se nacionalne saveze što prije upozna s elementima tog dokumenta”, rekao je.