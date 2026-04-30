UEFA se kratko oglasila i objasnila zašto je Arsenalu poništen penal

Topnicima je u završnici prve polufinalne utakmice Lige prvaka protiv Atletico Madrida poništen jedanaesterac.

U 78. minuti pričuvni igrač Arsenala Eberechi Eze pao je u kaznenom prostoru nakon duela s braničem Atletica Davidom Hanckom. Sudac Danny Makkelie prvotno je dosudio jedanaesterac za londonsku momčad.

Unatoč tome što je snimka pokazala kontakt s Ezeovom nogom, iz VAR sobe su sucu preporučili da sam pogleda incident na monitoru uz teren. Nakon višestrukog pregledavanja snimke, Makkelie je promijenio svoju odluku i poništio kazneni udarac, što je trener Arteta nazvao “potpuno neprihvatljivim”.

UEFA je u kratkom priopćenju objasnila odluku:

“Igrač Atletica, br. 17, nije počinio prekršaj nad protivnikom.” Europska krovna nogometna organizacija odbila je dati dodatna pojašnjenja o procesu donošenja odluke na upit Sky Sports Newsa.

Ova je situacija izazvala čuđenje jer je UEFA prilikom uvođenja tehnologije naglasila kako će “VAR tim provjeravati sve situacije koje mijenjaju tijek utakmice, ali će intervenirati samo kod jasnih i očitih pogrešaka”.