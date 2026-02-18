VIDEO / Leverkusen na pogon češkog napadača napravio veliki korak prema osmini finala Lige prvaka

Podijeli :

Veliki korak prema osmini finala napravio je Bayer iz Leverkusena koji je kod Olympiakosa pobijedio s 2:0.

Bayer je dominirao u prvom poluvremenu u Pireju. Okvir vrata i domaći golman Tzolakis su spašavali Olympiakos, a gosti iz Leverkusena su promašili barem tri-četiri lijepe šanse. Jedini put se u prvom dijelu mreža zatresla u 45. minuti. Pogodak je postigao grčki sastav, ali je poništen nakon VAR provjere.

Realizacija je kašljucala po pitanju gostiju, a onda je brzopotezno u nastavku dvoboja sve riješio češki napadač Schick. Zabijao je u 60. i 63. minuti za vodstvo Bayera od 2:0 i ugodno iščekivanje uzvrata.