Barcelona poslala ponudu UEFA-i za domaćinstvo finala Lige prvaka

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xS.xRosx via Guliver Image

Španjolski velikan Barcelona je u srijedu navečer poslala veliku ponudu UEFA-i.

Naime, jedan od najuspješnijih svjetskih klubova je u srijedu navečer zajedno s Gradom Barcelonom poslao ponudu europskoj nogometnoj organizaciji za domaćinstvo finala Lige prvaka.

Barcelona je posljednjih nekoliko godina obnavljala kultni Camp Nou pa su se ove sezone vratili na taj stadion iako ne s punim kapacitetom. Postepeno su povećavali broj gledatelja na stadionu, ali nisu nijednom u potpunosti otvorili ulaze.

Katalonski klub je UEFA-i poslao ponudu za Ligu prvaka 2029. godine. Bilo bi to treće finale Lige prvaka koje bi se održalo na kultnom stadionu. 1989. su na njemu igrali Milan i Steaua iz Bukurešta da bi 10 godina kasnije snage odmjerili Manchester United i Bayern.

Ove sezone finale je igrano u Budimpešti, a sljedeće sezone će se za naslov dvije ekipe boriti u Madridu, glavnom gradu Španjolske.