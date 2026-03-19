STRASBOURG – RIJEKA 0:1 Fruk doveo hrvatskog prvaka u vodstvo!

Veznjak Toni Fruk vjeruje da Rijeka može do preokreta.

“Očekuje nas teška utakmica protiv jakog suparnika. Iako rezultat prve utakmice nije išao na našu stranu, mislim da imamo razloga za optimizam jer smo pokazali da se možemo nositi s njima. U uzvratu ćemo također pokušati igrati hrabro i vjerovati u prolaz."

Kao dodatnu motivaciju, trener je igračima spomenuo jedan od poznatijih preokreta iz Lige prvaka.

“Trener nam je spomenuo svoj Deportivo kao primjer i motivaciju. I mi imamo kvalitetu, bez obzira na to što oni igraju u velikim natjecanjima”, rekao je Fruk.