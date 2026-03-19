STRASBOURG – RIJEKA 0:1 Fruk doveo hrvatskog prvaka u vodstvo!

Nogometaši Rijeke od 21 sat u Francuskoj igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga. U prvom susretu na Rujevici Strasbourg je slavio 1:2.
21' GOOOL! Rijeka vodi!
Toni Fruk doveo je hrvatskog prvaka u vodstvo!
16'
Još jednom je Strasbourg bio opasan po lijevoj strani, ali Barco je komplicirao i obrana Rijeke očistila je opasnost.
11'
Radeljić je izgubio loptu na opasnom dijelu terena. S lijeve strane je zaprijetio Godo, uspio se izboriti za udarac, ali nije bio dovoljno precizan.
9'
Fruk je primio neugodan udarac i nakratko ostao ležati na travnjaku, ali izgleda da je s riječkom desetkom sve u redu. Rijeka je potom izborila novi slobodan udarac, no Dantasov ubačaj završio je sigurno u rukama Pendersa.
6'
Fruk je oštro pucao iz slobodnog udarca prema golu Francuza, ali dobro je reagirala domaća obrana i odbila loptu u korner. Bio je to prvi opasniji pokušaj hrvatskog prvaka.
2'
Barco je sjajno prošao po lijevoj strani i izborio prvi korner za domaći sastav.
1'
Počela je utakmica u Strasbourgu.
Stigli su sastavi
STRASBOURG - Ouattara, Hogsberg, Omobamidele, Doukoure - Yassine, Barco, El Mourabet, Godo - Panichelli, Enciso
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Husić, Radeljić, Devetak - Dantas, Barco, Ndockyt - Gojak, Adu-Adjei, Fruk
'Deportivo kao primjer'
Veznjak Toni Fruk vjeruje da Rijeka može do preokreta.
“Očekuje nas teška utakmica protiv jakog suparnika. Iako rezultat prve utakmice nije išao na našu stranu, mislim da imamo razloga za optimizam jer smo pokazali da se možemo nositi s njima. U uzvratu ćemo također pokušati igrati hrabro i vjerovati u prolaz."
Kao dodatnu motivaciju, trener je igračima spomenuo jedan od poznatijih preokreta iz Lige prvaka.
“Trener nam je spomenuo svoj Deportivo kao primjer i motivaciju. I mi imamo kvalitetu, bez obzira na to što oni igraju u velikim natjecanjima”, rekao je Fruk.
Sanchez već zna sastav?
Riječani su u Strasbourg stigli uz manje poteškoće na putu jer zbog problema nisu mogli poletjeti s Krka, već su morali krenuti iz Zagreba.
Za razliku od lošeg vremena na Kvarneru, u Francuskoj ih je dočekalo sunčano vrijeme s temperaturama oko 15 stupnjeva, a slični uvjeti, uz nešto jači vjetar i svježiji zrak, očekuju se i tijekom utakmice.
Kad je riječ o riječkom sastavu, on bi trebao izgledati ovako:
Zlomislić – Husić, Radeljić, Devetak – Oreč, Ndockyt, Dantas, Lasickas – Fruk, Gojak – Adu-Adjei
