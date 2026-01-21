Što će biti s Livakovićem? U Gironu stigao ter Stegen!

Njemački nogometni vratar Marc-Andre ter Stegen otišao je iz Barcelone na posudbu u Gironu, gdje će biti do kraja tekuće sezone, priopćila su u srijedu dva katalonska kluba.

Ter Stegen , koji se oporavio od ozljede leđa zbog koje je prvi dio sezone bio izvan terena, tražio je klub u kojem bi mogao dobiti minutažu prije Svjetskog prvenstva, jer je Joan Garcia nepobitni starter Hansija Flicka u Barceloni. Njemački čuvar mreže, s ugovorom na Camp Nou do 2028., čak je bio i zamjena katalonskom vrataru u utakmici španjolskog Kupa kralja protiv Racing Santandera (2-0) prošlog četvrtka.

Barcelona će odlaskom Ter Stegena uštedjeti na dijelu njegove visoke visoke plaće, dok Girona dobiva vratara koji pokriva vjerojatni odlazak Livakovića. Hrvatski reprezentativac je već tjednima na rubu odlaska, jer želi napustiti klub i prijeći u Dinamo gdje bi branio i spreman dočekao Svjetsko prvenstvo u lipnju.

Pitanje je hoće li Gironin trener Michel Sanchez sada posjesti svog prvog vratara Paula Gazzanigu na klupu u korist Ter Stegena. Nije to učinio prošle sezone s Pauom Lopezom, a niti ove sezone s Livakovićem. Obojica su stigla na posudbu, Lopez iz Olympique de Marseillea, a Livaković iz Fenerbahčea, ali su odlučili otići usred sezone zbog nedostatka minutaže.

POVEZANO VIDEO / Girona s dva penala slavila u katalonskom derbiju: Livaković opet ostao na klupi

Situacija s hrvatskim vratarom također bi se trebala riješiti u sljedećim satima ili danima, jer još uvijek traju pregovori Dinama i Fenerbahčea.

Gazzaniga je bio jedno od najistaknutijih imena u lošoj prvoj polovici sezone Girone, ali je rastao i napredovao kao i ostatak momčadi. Michel je ponovno izrazio svoje povjerenje u Argentinca.

Girona se nakon tri uzastopne pobjede popela na 11. mjesto među 20 klubova španjolskog prvenstva.

Ter Stegen stiže na njen stadion Montilivi nakon sezone i pol obilježene puknućem tetive i ozljedom leđa te samo jednim nastupom ove sezone, ali s etiketom vratara međunarodnog kalibra. Iza njega su 423 utakmice u dresu Barcelone, aktualnog prvaka Španjolske, u koju je stigao 2014. iz Borussije Moenchengladbach.