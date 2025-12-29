Španjolci: Girona želi golmana Barcelone, ali postoji problem

Podijeli :

AP Photo/Rudy Garcia via Guliver

Španjolski prvoligaš razmatra dovođenje golmana Barcelone.

Prema svemu sudeći hrvatski golman Dominik Livaković odlazi iz Girone, a u tom klubu spremaju novi transfer. U Gironi žele golmana Barcelone, Marca-Andrea ter Stegena.

POVEZANO Turci: Fener razmatra ponudu Genoe za Livakovića

Interes za ter Stegena ranije je pokazala i Aston Villa zbog situacije s Emilianom Martínezom, piše Mundo Deportivo.

U obzir bi došla posudba u Gironu, ali problem je njegova plaća. Girona ni približno ne može pokriti primanja njemačkog golmana. No, olakotna okolnost za Gironu što je blizu Barcelone gdje ter Stegen živi s obitelji, a mogu mu ponuditi i veću minutažu jer bi u Gironi imao status prvog golmana.

Ili će Ter Stegen pristati na drastično smanjenje plaće tijekom šestomjesečne posudbe, ili će Barcelona morati preuzeti veći dio njegovih primanja, to je rješenje da se transfer realizira.