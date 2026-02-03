Slaven Belupo se oglasio zanimljivom objavom usred glasina o prelasku Jagušića u Dinamo

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Prema dostupnim informacijama, Adriano Jagušić (20) vrlo je blizu prelaska u Dinamo. Pregovori su u tijeku, ali detalji transfera još nisu poznati.

U međuvremenu se oglasio Slaven Belupo objavivši njegovu fotografiju uz poruku “prisutan“.

Jagušić ove sezone ima 22 nastupa, devet golova i šest asistencija, a Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura. Prošlog mjeseca nije realiziran njegov transfer u Werder. U Dinamovoj akademiji bio je od 2014. do 2021., nakon čega se vratio u Slaven Belupo.

Pamić za SK: Jagušića su trebali dovesti još jučer

Zlatko Dalić pohvalio ga je i uputio mu pretpoziv za reprezentaciju, dok je Dinamov trener Mario Kovačević dao naslutiti da klub traži još jednog veznjaka. Jagušić bi konkurirao postojećim opcijama u sredini terena, posebno nakon zimskih odlazaka Villara, Ljubičića i Mudražije.