Pamić za SK: Jagušića su trebali dovesti još jučer

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Beljo je u četiri utakmice postigao pet pogodaka, no u njemu još ima mjesta za napredak - rekao je Pamić

Ako se, kako kaže malo modificirana stara izreka, po siječnju i drugom danu veljače godina poznaje – tri pobjede i poraz od Midtjyllanda – onda Dinamov navijač ima razloga za optimizam. Sedam bodova prednosti pred Hajdukom, situacija kakva se na Maksimiru nije vidjela nekoliko godina, te nadolazeći dvomeč s Genkom u Europskoj ligi, u kojem Modri nisu bez izgleda, dodatno hrane dojam da momčad dobiva jasne konture. Trener i igrači djeluju u savršenoj simbiozi.

A prije samo nekoliko mjeseci, krajem listopada, dio navijača je aklamacijom tražio da Zvonimir Boban smijeni Maria Kovačevića, neki su čak zazivali i njegovu smjenu bez odgode.

“Ne pamtim da su jednom treneru tražili toliko mana. Te nema Ćirin vokabular, te nema metar i devedeset i ne izgleda kao Apolon. Ali i tada i danas sam govorio da taj skromni, dobri i tihi čovjek zna svoj posao“, započeo je Igor Pamić, nekadašnji Dinamov napadač i bivši reprezentativac, pa nastavio:

“Vidjeli ste kako mu Bakrar, kojeg je tek ubacio u igru, trči u zagrljaj nakon gola. To mi je dovoljno da shvatim da igrači poštuju trenera i da ga slijede.“

Pohvale nisu stale samo na klupi, već su se proširile i na klupsko vodstvo.

“Dinamo ima sve kad govorimo o domaćem prvenstvu. Trenutačno mi izgledaju najbolje ove sezone. Odlično drugo poluvrijeme protiv FCSB-a, pa pobjeda u Osijeku, a i protiv Vukovara su izgledali jako dobro. Vidljivo je da su igrači usvojili ideje trenera – Dinamo ne ide grlom u jagode, a opet je lepršav. S druge strane, sviđa mi se i defanzivni dio igre, djeluju puno kompaktnije.“

Na jesen se, podsjeća, često govorilo kako svima u klubu treba vremena, no navijači ga nisu imali.

“Navijači Dinama priznaju samo trofeje i europske utakmice. Nakon jedne sjajne generacije mnogi su očekivali da će se to nastaviti istim ritmom. Da bi se stvorila velika momčad, mora se poklopiti puno faktora – od rada omladinske škole, koju sada Boban obnavlja, do pogodaka s pojačanjima poput Oršića i Petkovića. To se ne događa stalno. Ovo je novi Dinamo, na dobrom je putu i treba strpljenja.“

Još se raspravlja i o ulozi Zvonimira Bobana u klubu i ideji „novog Dinama“.

“Zvone je na funkciji koja nosi golemu odgovornost. Svjestan je da Dinamo može funkcionirati samo kroz velike izlazne transfere i kvalitetne europske nastupe. To je imperativ i dio DNK-a kluba. Vjerujem da će Dinamo opet otići razinu više.“

Posebno se osvrnuo na Belju, koji je sjajno otvorio 2026. godinu.

“Vidim ga nasmijanog, a to je najvažnije. Imao je dobar start, pa krizu momčadi u kojoj često prvi stradaju napadači. Doveden je za ozbiljan novac i igrač je koji može samo rasti. Nalazi se u prilikama, zabija, ali ima još rezerve jer je sklon kombiniranju s drugim napadačem.“

Pohvalio je i povratak Dominika Livakovića.

“Dobro je da se to na kraju riješilo. Za Dinamo je to ogromno pojačanje, a sjajna vijest i za reprezentaciju.“

Prijelazni rok još traje, a spominje se i ime Adriana Jagušića.

“Da sam na Bobanovu mjestu, kupio bih ga odmah, odnosno još jučer. Ima sjajan udarac s poludistance, treba mu određena sloboda u igri, ali bez ikakve sumnje to je igrač za Dinamo“, zaključio je Igor Pamić.