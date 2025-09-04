‘Rijeka je pod Miškovićem ostvarila odlične rezultate, radit ću na tome da nastavimo tako’

Podijeli :

HNK Rijeka

Victor Sanchez u četvrtak je predstavljen na službenoj konferenciji za medije kao novi trener HNK Rijeka. Španjolski stručnjak potpisao je ugovor na dvije godine

“Hvala predsjedniku Damiru Miškoviću i svima u klubu na ovoj prilici. Za mene je ovo veliki izazov i velika prilika da se priključim ovom projektu. Veselim se novom početku, treninzima i radu koji nas čeka. Rijeka je pod predsjednikom Damirom Miškovićem ostvarila odlične rezultate, radit ću na tome da nastavimo tako. Ono što sam naučio nije najteže osvojiti već ponoviti uspjeh”, rekao je Victor Sanchez na predstavljanju, prenosi službena stranica Rijeke.

“Kao što znate ovo je posebna situacija za mene jer prije godinu dana sam sjedio ovdje nakon utakmice između Rijeke i Olimpije. Moram reći da je to na kraju za mene bio poseban trenutak jer napravili smo veliku stvar za Olimpiju. Imao sam dobar odnos s trenerom Radomirom Đalovićem, imam veliki respekt prema njemu. Nakon utakmice u Ljubljani imao je birane riječi za mene, znam da mu nije bilo lako nakon te utakmice. Uspio je na kraju dignuti momčad i osvojiti naslov prvaka. Na kraju sezone poslao sam poruku i čestitao mu na velikom uspjehu”, rekao je Sanchez.

Pitali smo kakav je Sanchez: ‘Savršen za Rijeku! Vrhunski drži svlačionicu, a evo čime će ‘ubijati’ protivnike’ Victor Sanchez novi je trener Rijeke

“Sve to sad je u prošlosti. Moramo biti zahvalni na svemu što smo prošli u prošlosti, kao bivši igrač Real Madrida uvijek sam koncentriran na najveće rezultate, cijeli moj put kao igrač bio je da se borim za naslov prvaka u zahtjevnoj sredini. Slično je bilo u Deportivu gdje smo stremili i došli do velikih rezultata. Uvijek tražim izazove i mislim da je ovo odlična prilika”, rekao je Sanchez.

“Imamo svoje ideje, imali ste priliku vidjeti već prošle godine kada sam vodio Olimpiju. Pokušat ćemo prenijeti svoju filozofiju igre, da budemo kompaktni u napadu i obrani, ako želite biti uspješni morate biti dobri u oba smjera, želimo postizati što više golova i biti čvrsti u obrani.”

Dobrodošlicu novom treneru poželio je i sportski direktor Darko Raić Sudar.

“Želim dobrodošlicu novom treneru, radujem se suradnji, na nama je da treneru pomognemo da se što prije aklimatizira i da krene s radom. Ovim putem se ujedno želim zahvaliti Radomiru Đaloviću i njegovom stručnom stožeru na svemu što su napravili, ispisali su povijesti, te stvari će ostati i na to smo jako ponosni”, rekao je Raić Sudar.