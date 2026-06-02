Hajduk odustao od dovođenja HNL veznjaka

HNK Vukovar 1991

Na Poljudu se intenzivno radi na slaganju igračkog kadra za novu sezonu, a sada je stigla i definitivna potvrda, veznjak Vukovara neće u Split.

Kako prenosi dobro upućeni Dalmatinski portal, sjajni Kolumbijac Robin Gonzalez ipak neće ostvariti transfer u Split, o čemu se u kuloarima nagađalo već godinu dana.

Iako je tijekom sezone plijenio pozornost sjajnim predstavama u dresu Vukovara, u Hajduku su prelomili i odustali od njegova angažmana. Veznjak će tako novu destinaciju potražiti negdje drugdje, a unatoč tome što uživa status klupske legende, ne očekuje se da će ostati u Vukovaru.

Poljudsku svlačionicu već su napustili Kalik i Diallo, dok se u narednom razdoblju očekuje i realizacija odlazaka Filipa Krovinovića te Zvonimira Šarlije i Huga Guillamona.