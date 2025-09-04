Pitali smo kakav je Sanchez: ‘Savršen za Rijeku! Vrhunski drži svlačionicu, a evo čime će ‘ubijati’ protivnike’

Podijeli :

Igor Kupljenik SPP / Nico Vereecken via Guliver Images

Kakvu Rijeku možemo očekivati pod vodstvom novog trenera Victora Sancheza? Svi se to pitaju, a mi smo odgovor pronašli kod igrača kojeg je Sanchez trenirao prošle godine u Olimpiji iz Ljubljane.

Sjajnu sezonu imao je Victor Sanchez lani na klupi Olimpije. Postao je prvak Slovenije i ispao u playoffu za osminu finala Konferencijske lige. Na tom putu pobijedio je baš Rijeku 5:0, a sada je, nešto više od godinu dana nakon te utakmice, naslijedio Radomira Đalovića na klupi aktualnog prvaka Hrvatske.

Je li Sanchez dobar izbor za Rijeku, pitamo Ivana Durdova (25) koji je već treću sezonu član ljubljanske Olimpije.

“Sanchez je savršen za Rijeku. Baš smo to svi mi igrači komentirali kad smo čuli da postoji mogućnost da preuzme Rijeku”, rekao je Durdov u razgovoru za Sport Klub.

Durdov je inače rođeni Splićanin koji je prošao školu Adriatica i RNK Splita, a kao senior igrao je za Osijek II, Rudeš, Solin, Orijent, Domžale, Oostende, Mirandes i sada Olimpiju. Igra na poziciji napadača, a ove je sezone zabio već pet pogodaka u domaćem prvenstvu i Europi.

Je li Vas iznenadio njegov naprasni odlazak nakon tako dobre sezone?

“Svi smo očekivali da će ostati trener. Malo nas je iznenadilo, nismo to očekivali. Zašto je otišao, ne znamo. Čuli smo samo iz medija. Nitko ne zna točan razlog.”

Kakav je Sanchezov stil igre, kakvu ćemo Rijeku gledati?

“Klasični španjolski trener. Voli duge posjede i izgradnju igre od vratara. Prema naprijed je stvarao određene taktičke kombinacije s pozicijama desetke i devetke. To je nešto što nisam nikad ranije doživio u karijeri, a time smo ‘ubijali’ suparnike. Rijeka će imati duge posjede, umarati protivnike i stvarati velike probleme svima.”

Je li strog ili nije? Kakve odnose ima s igračima?

“Razumije igrače i prijatelj im je, ali ima autoritet. Lani je vrhunski držao svlačionicu. Početkom sezone je miksao momčadi za ligu i Europu i svi su bili zadovoljni. Nisam nikad doživio da je svih 20 i nešto igrača zadovoljno i sretno. Tu nas je sve ‘kupio’.”

Možemo reći da mu je stil sličan Hajdukovu treneru Gonzalu Garciji?

“Nije baš sve isto jer svaki trener ima nešto svoje, ali posjed i izgradnja igre od vratara su zajedničke stvari, da. Trener je koji igra za gol više, a ne manje.”

Možete li nam malo pojasniti taj taktički manevar s pozicijama desetke i devetke?

“Igrali smo nekakav kvadrat, s dvije desetke i dvojicom napadača. Tim pomjeranjima radili smo puno problema suparnicima.”

Ima li Sanchez omiljenu formaciju?

“Teško je reći jer smo konstantno mijenjali pozicije. Nisam se prije susreo s time. Bit će zanimljivo vidjeti kako će te ideje implementirati u Rijeci. Ima i jak stožer, pomoćni trener Grk (op.a. Giannis Kontoes) odrađivao je velik dio posla”, zaključuje Durdov.