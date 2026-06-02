Rođen je u Zagrebu, ali sada na Rujevicu stiže kao belgijska legenda

Bivši nogometni napadač Branko Strupar bit će u utorak u belgijskoj delegaciji tijekom prijateljske utakmice Hrvatske i Belgije u svojstvu "Legende", izvijestio je Belgijski nogometni savez.

Strupar , rođen u Zagrebu, odigrao je za Belgiju 17 utakmica između 1999. i 2002. godine. Pritom je zabio pet golova.

Bio je član belgijske reprezentacije koja je igrala na Europskom prvenstvu 2000. i na Svjetskom prvenstvu 2002. godine.

“Jedna od njegovih najnezaboravnijih međunarodnih utakmica jest spektakularni 5:5 remi protiv Nizozemske na stadionu De Kuip u Rotterdamu. Pod vodstvom nacionalnog trenera Roberta Waseigea, Strupar je te večeri postigao dva gola za 0:1 i 0:2 u svom tek drugom nastupu za ‘Crvene vragove'” podsjetio je belgijski savez.

Posljednji gol za Belgiju zabio je prije točno 26 godina u 2:2 remiju u gostima protiv Danske.

Strupar je tijekom karijere igrao za zagrebačko Špansko, belgijski Genk, engleski Derby County i zagrebački Dinamo.

U veljači se družio i fotografirao s Genkovim i Dinamovim navijačima, koji su ga jednako srdačno primili tijekom utakmice Europske lige između Genka i Dinama.

Hrvatska i Belgija će u utorak u Rijeci od 18 sati odmjeriti snage u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.