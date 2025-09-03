Victor Sanchez novi je trener Rijeke

Podijeli :

Foto: HNK Rijeka

Španjolski stručnjak Victor Sanchez novi je trener HNK Rijeka. Ugovor je potpisan na dvije godine, a na klupi će naslijediti Radomira Đalovića.

“Na početku želim se zahvaliti svima na dobrodošlici. Hvala Rijeci na ukazanom povjerenju, ovo je novo poglavlje u mojoj trenerskoj karijeri kojem se izrazito veselim. Rijeku sam izabrao jer sam u njoj prepoznao jedan zdrav projekt i priliku da zajedno ostvarimo velike stvari. Klub je već dokazao koliko vrijedi odličnim rezultatima u prošlosti i napravit ću sve da nastavimo istim putem. Veselim se novim izazovima i jedva čekam da počnemo s radom”, rekao je Victor Sanchez nakon potpisa ugovora.

Sánchez u Rijeku dolazi s bogatim igračkim i trenerskim iskustvom. Igračku karijeru započeo je u dresu Real Madrida za koji je upisao 80 nastupa, osvojivši pritom španjolsko prvenstvo, Kup kralja i Ligu prvaka. Bio je i dio španjolske reprezentacije do 21 godine koja je osvojila naslov europskog prvaka.

Godine 1998. prešao je u redove Racing Santandera, da bi 1999. godine preselio u Deportivo La Coruñu gdje je stekao status legende kluba.

Tijekom sedam sezona upisao je 286 nastupa i 44 pogotka, a s Deportivom je osvojio i prvenstvo te Kup Španjolske. Igračku karijeru kasnije je nastavio u Panathinaikosu i Elcheu, a oprostio se u sezoni 2008./2009.

Nakon završetka igračke karijere, Sánchez je krenuo trenerskim putem. Bio je pomoćnik u Getafeu, Sevilli i Olympiacosu, dok je kao prvi trener vodio Deportivo La Coruñu, Olympiacos, Real Betis, Malagu i Cartagenu. Riječka publika ga je upoznala kada je prošle sezone s Olimpijom pobijedio Rijeku u playoffu Konferencijske lige, uvjerljivom pobjedom u Ljubljani 5:0.

Dolaskom Viktora Sáncheza Rijeka dobiva stručnjaka s bogatim iskustvom i jasnom vizijom, a pred njim je izazov vođenja bijelih u novoj sezoni.