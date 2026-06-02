Osnovan je GNK Šibenik: ‘Krećemo od nule i neće nam biti lako’

U prepunom šibenskom kazalištu na osnivačkoj Skupštini osnovan je novi nogometni klub Krešimirovog grada. Na svijet je došao GNK Šibenik, udruga građana koju je inicirao grad Šibenik, a koji će po riječima njegovih osnivača udahnuti novi način promišljanja nogometa, i biti mjesto na kojem će šibenska djeca moći ostvariti sve svoje sportske ambicije.

Novi šibenski klub u upravljačkom smislu vodit će sedmeročlana Skupština na čijem čelu je Jure Zoričić, koji je od 2017.-2021. obnašao dužnost direktora HNK Šibenik u vrijeme dok su na njegovom čelu bila braća Joso i Ivan Bulat.

“U medijima se piše kako HNK Šibenik nestaje i kako ga GNK Šibenik gura sa scene. Međutim, to nije istina. Daj bože da HNK Šibenik u zadnji tren doživi neki preobrat i da vlasnik uplati neke novce i klub ostane živ. U tom kontekstu GNK Šibenik mu neće biti smetnja. Ali, mi smo morali pripremiti alternativu kako bi se nogomet u Šibeniku i dalje mogao igrati. Ne možemo ovisiti o nekom austrijskom ili njemačkom poduzetniku koji će ugasiti nogomet zauvijek, to Šibenik ne zaslužuje. Krećemo od nule i neće nam biti lako. Nije lako igrati županijsku ligu i neće biti jednostavno vratiti se na staze stare slave. Igrao je Šibenik prvu ligu, Europu, bilo je utakmica kad su padali i Hajduk i Dinamo na Poljudu i Maksimiru, a sada moramo krenuti ispočetka. To je teško shvatiti bilo kome, ali jednostavno moramo proći taj put. U konačnici, mislim da ćemo uspjeti, samo je pitanje vremena kada će to biti. Za tri, pet ili sedam godina ponovno ćemo biti ponosni”, rekao je predsjednik GNK Šibenika, kojemu su prvi potpredsjednici Gordan Drenski i Andrija Španja, negdašnji vaterpolski prvotimac Solarisa, i aktualni voditelj JU Sportski objekti Šibenika. Osim njih, skupštinu GNK Šibenika činit će Joško Jurić, predsjednik Zajednice sportova Grada Šibenika i pročelnik šibenskog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Tonči Radnić, zatim Joško Sunara, poznati šibenski trener borilačkih sportova i u konačnici predstavnik navijačke skupine Funcuti Krešimir Juras.

Tako će prvi put u nekom upravljačkom tijelu sjediti i predstavnik navijača, koji su u najvećoj mjeri dali podršku ovom novom klubu. Na osnivačkoj Skupštini bili su i predstavnici prijateljskih županijskih klubova NK Zagora Unešić, prvak 3.NL jug te Vodice.

GNK Šibenik će se od jeseni natjecati od najnižeg ranga, a to je Županijska liga, trener će biti Mehmed Alispahić, klupska legenda, bivši nogometaš Iskre, Šibenika, Dinama, Rijeke, Želje…Za sportski sektor GNK Šibenik brinut će Ante Kulušić, nekadašnji U21 reprezentativac Hrvatske, koji je iz matičnog Došk-a i preko Šibenika igrao i u Rijeci, i preko 10 godina nastupao u Turskoj.

I tako šibenski nogomet okreće novu stranicu svoje povijesti. Prije točno godinu dana HNK Šibenik je ispao iz HNL-a, da bi samo dan nakon zadnjeg kola HNS obznanio kako klub sa Šubićevca nije dobio licence za prva tri ranga hrvatskog nogometa, te je izbačen u 3.NL jug, gdje se natjecao ove godine, i s posve novom, domaćom ekipom sastavljenom od igrača malog nogometa, s trenerom Alispahićem uspjela sačuvati čast i ostati u ligi, a da su 6 mjeseci igrali bez jedne lipe bilo kakve naknade.

Navijači koji su ispunili prekrasni šibenski teatar do kraja zaželjeli sreću i novu dugovječnost, i čim brži povratak u elitu hrvatskog nogometa gdje Šibenik kao sportski grad svakako pripada. Ali, s posve novim pristupom upravljanja novim klubom.