Zvijezda Atalante napustila trening, Jurić: Tužno je da je došlo do ovoga

Ademola Lookman, najbolji igrač Atalante i prošlogodišnji kandidat za Zlatnu loptu, želi napustiti klub.
Talijanski mediji pišu da je bio na pragu transfera u Inter za 45 milijuna eura, no posao je propao, što je izazvalo njegovo nezadovoljstvo prema čelnicima kluba. Nigerijac je navodno usred treninga, koji je vodio novi trener Ivan Jurić, napustio teren.
“Ademola je bio fer prema meni. Objasnio mi je svoja razmišljanja. Moramo svi zajedno prihvatiti situaciju. Tužno je da je došlo do ovoga. Nikad nisam baš ni imao priliku raditi s njim kako treba jer je bio ozlijeđen kad sam došao”, rekao je hrvatski trener u intervjuu za L’Eco Bergamo.
Jurić ovog je ljeta zamijenio Gian Piera Gasperinija, koji je devet godina vodio momčad iz Bergama:
“Gasperini je imao utjecaj kao sir Alex Ferguson u Manchester Unitedu. Ovog ljeta izgubili smo igrače koji su producirali 80-90 posto golova Atalante. Neće biti lako zamijeniti ih. Ne znam tko može doći i producirati brojke koje su imali Lookman i Retegui”, dodao je u intervjuu za lokalni medij.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!