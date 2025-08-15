Zvijezda Atalante napustila trening, Jurić: Tužno je da je došlo do ovoga

Talijanski mediji pišu da je bio na pragu transfera u Inter za 45 milijuna eura, no posao je propao, što je izazvalo njegovo nezadovoljstvo prema čelnicima kluba. Nigerijac je navodno usred treninga, koji je vodio novi trener Ivan Jurić, napustio teren.

Bomba iz Italije: Modriću se u Milanu pridružuje suigrač iz reprezentacije?! Vlahovića navijači izviždali nakon zabijenog pogotka, a onda se oglasio razočarani Tudor

“Ademola je bio fer prema meni. Objasnio mi je svoja razmišljanja. Moramo svi zajedno prihvatiti situaciju. Tužno je da je došlo do ovoga. Nikad nisam baš ni imao priliku raditi s njim kako treba jer je bio ozlijeđen kad sam došao”, rekao je hrvatski trener u intervjuu za L’Eco Bergamo.