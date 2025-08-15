Bomba iz Italije: Modriću se u Milanu pridružuje suigrač iz reprezentacije?!

Igrač Bayerna, u kojem je od 2017. kada je stigao u kadetski sastav, prošle sezone je u 21 utakmici za Bavarce postigao jedan pogodak i upisao dvije asistencije.

Modrić dobio novog suigrača, poznato koliko ga je Milan platio Legendarni Talijan oštro kritizirao Modrića i društvo: ‘Liga nam postaje groblje…’

Za Hrvatsku ima 24 nastupa, a Transfermarkt ga procjenjuje na 32 milijuna eura, što bi mogla biti previsoka cifra za Milan.

Talijanski klub, u čijim je redovima od ljeta i legendarni veznjak Luka Modrić (39), već je doveo 20-godišnjeg švicarskog braniča Zacharyja Athekamea iz Young Boysa za 10 milijuna eura, ali želi i Stanišića kako bi dodatno osigurao desnu stranu obrane.

BONUS VIDEO: