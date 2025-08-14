Vlahovića navijači izviđali nakon zabijenog pogotka, a onda se oglasio razočarani Tudor

Luiz je prvo zabio glavom, a zatim asistirao Vlahoviću, koji je mirno svladao istrčalog vratara. Unatoč pogotku, srpski napadač dobio je zvižduke jer odbija napustiti klub, iako mu ugovor istječe na kraju sezone, a Juventus ga želi prodati kako ne bi otišao bez odštete.

Situaciju je prokomentirao i trener Igor Tudor:

“Zvižduci? To je razočaravajuće, on je i dalje igrač Juventusa. Trenirao je vrlo profesionalno, radio je naporno, kao i svi ostali. Douglas Luiz je također bio dobar, ova momčad ima kvalitetu.”

Vlahović, jedan od najplaćenijih igrača Serie A, u posljednjoj godini ugovora trebao bi zarađivati 12 milijuna eura. Za Juventus je srpski napadač dosad odigrao 145 utakmica, zabio 58 golova i asistirao 14 puta, a u Torino je stigao iz Fiorentine u siječnju 2022. za 83,5 milijuna eura.