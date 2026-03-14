Jakirović s Hullom doživio težak poraz od momčadi koja se bori za ostanak

xMartynxHaworthx via Guliver

West Bromwich Albion je u 38. kolu Championshipa s uvjerljivih 3:0 svladao Hull City. Momčad koju vodi Sergej Jakirović tako nije uspjela nastaviti pozitivan niz nakon pobjede u prošlom kolu.

Domaćini su poveli u 24. minuti pogotkom Josha Maje nakon asistencije Jeda Wallacea. Situacija za goste dodatno se zakomplicirala u 36. minuti kada je Charlie Hughes dobio crveni karton i ostavio Hull s igračem manje.

U drugom poluvremenu West Bromwich Albion potvrdio je pobjedu. Aune Heggebo zabio je za 2:0 u 67. minuti na dodavanje Jamaldeena Jimoha, dok je konačnih 3:0 u završnici susreta postavio Isaac Price.

Bio je to treći poraz Hull Cityja u posljednja četiri kola, pa je momčad zakomplicirala borbu za sam vrh Championshipa u završnici sezone. West Bromwich Albion je, s druge strane, došao do važnih bodova u borbi za bijeg iz donjeg dijela ljestvice.