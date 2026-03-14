VIDEO / Što je Adeyemi rekao Kovaču?! Trener ga je primio za vrat i odgurnuo!

Bundesliga 14. ožu 202617:45 0 komentara

Kovačeva Borussia Dortmund na domaćem je terenu slavila protiv Augsburga. Strijelci su bili Karim Adeyemi u 13. te Luca Reggiani u 59. minuti. Hrvatski je trener strijelca prvog gola zamijenio u prvoj minuti sudačke nadoknade te ga dočekao uz rukovanje i osmijeh. Nakon kratkog razgovora, primio je Adeyemija za vrat te ga odgurnuo prema klupi. Ne znamo što je čuo, ali očito mu se nije svidjelo što je rekla zvijezda momčadi...

