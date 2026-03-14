VIDEO / Luda utakmica u Leverkusenu: Bayern s dva igrača manje do boda!

U ludom derbi susretu 26. kola Bundeslige nije bilo pobjednika, u Leverkusenu su nogometaši Bayera i Bayerna odigrali 1-1.

Bio je to dvoboj protkan greškama s obje strane, ali i čudnih reakcija pojedinih igrača nakon kojeg je svaka momčad osvojila po bod. Bayer je vrlo brzo poveo, već u šestoj minuti je Schick asistirao, a Garcia pogodio za veliko domaće slavlje. Gosti iz Münchena su izjednačili u 26. minuti, ali je pogodak Taha poništen zbog igranja rukom. Da ovo neće biti posebno ugodno subotnje poslijepodne za Bayern pokazala je i 41. minuti kada je zbog grubog prekršaja pocrvenio Jackson.

Unatoč igraču manje Bayern je izjednačio u 69. minuti, a nakon velike pogreške domaćeg igrača Andricha. Strijelac za 1-1 bio je Kolumbijac Luis Diaz koji je u 85. minuti pokušao iznuditi jedanaesterac, ali je zbog simuliranja dobio drugi žuti, isključujući karton.

U nadoknadi je domaćin postigao dva pogotka, ali je jedan poništen zbog minimalnog zaleđa, a drugi zbog prekršaja u napadu. Hrvatski nogometaš Josip Stanišić opet je bio vrlo dobar te je odigrao cijeli susret za Bayern.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.