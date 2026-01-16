Poznato je kad će Vuškovićev HSV odigrati zaostalu utakmicu protiv Leverkusena

Podijeli :

AymanxAlahmed via Guliver

U utorak 13. siječnja trebao se odigrati susret HSV-a i Bayer Leverkusena, ali zbog ledenog terena susret je odgođen.

U petak se saznalo i kada će se odigrati ta zaostala utakmica. Iz Bundeslige su javili kako je ta utakmica sada zakazana tek za četvrti ožujka što znači da će skoro dva mjeseca proći prije nego li Luka Vušković istrči na teren protiv Apotekara.

Trenutačno je Leverkusen na šestom mjestu Bundeslige dok je HSV u borbi za ostanak jer su na 14. mjestu. Do njihove sljedeće međusobne utakmice stanje na tablici moglo bi se znatno promijeniti jer će oba kluba odigrati sedam utakmica.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.