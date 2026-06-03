Nekadašnji prvak Njemačke izbačen u četvrtu ligu

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Guliver

TSV 1860 München od sljedeće će sezone igrati u Regionalnoj ligi Bavarske, četvrtom rangu njemačkog nogometa.

Kultni minhenski klub, nekadašnji prvak Njemačke, nije do srijede u 17 sati uspio ispuniti uvjete za dobivanje licence za Treću ligu, što je i službeno potvrdio u priopćenju.

Klub iz Giesinga nije na vrijeme dostavio Njemačkom nogometnom savezu (DFB) dokaz o likvidnosti, zbog čega mu je uskraćena potrebna licenca. Glavni razlog leži u neispunjenom obećanju o financiranju jordanskog dioničara Hasana Ismaika i njegovih tvrtki. Ismaik je u klub kao investitor ušao 2011. godine.

“Žao mi je što dioničar HAM International nije ispunio obećanje o financiranju”, izjavio je izvršni direktor kluba Manfred Paula u službenom priopćenju.

“Do posljednjeg trenutka čvrsto sam vjerovao da se u interesu profesionalnog nogometnog društva može pronaći rješenje. Ta se želja, nažalost, nije ostvarila. Sada ćemo svu energiju usmjeriti na sastavljanje snažne momčadi za nadolazeću sezonu u Regionalnoj ligi Bavarske.”

Težak udarac nakon osam godina čekanja

Ispadanje u četvrti rang velik je udarac za Lavove, koji već osam godina pokušavaju izboriti povratak u Drugu Bundesligu, nakon ispadanja u sezoni 2016./17. Poslije jedne godine provedene u Regionalnoj ligi Bavarske vratili su se u Treću ligu, no od tada nisu uspjeli ostvariti bolji plasman od dvaju četvrtih mjesta, 2021. i 2022. godine. Prošlu sezonu završili su na osmom mjestu Treće lige.

“Ovakav rasplet posebno je razočaravajući jer su i uprava i predstavnici kluba vjerovali u ispunjenje danog obećanja”, rekao je predsjednik kluba Gernot Mang. “Kao predstavnici kluba uvijek smo bili spremni na kompromis, ali ne možemo zanemariti statutarna i savezna pravila.”

Predsjednik nadzornog odbora Herbert Bergmaier dodao je: “Žalim što nakon otkazivanja zajmova nije postignut dogovor između dioničara o financiranju nastupa u Trećoj ligi.”

Jordanski multimilijunaš uoči isteka roka širio je optimizam.

“Mislim da ostajemo u Trećoj ligi i svi se posebno trude kako bi tako i bilo”, poručio je Ismaik u izjavi koju je prenio Süddeutsche Zeitung, nadajući se da Lavovi ipak neće završiti u četvrtom rangu. No, to se nije dogodilo.

Kriza na veliku obljetnicu

Egzistencijalna kriza TSV-a 1860 München događa se upravo na 60. obljetnicu osvajanja jedinog naslova prvaka Njemačke u povijesti kluba. Lavovi su tada bili najbolja momčad u zemlji, a njihove zvijezde Radi Radenković, Rudi Brunnenmeier, Peter Grosser i Fredi Heiß zasjenile su čak i legende poput Franza Beckenbauera, Gerda Müllera i Seppa Maiera.

U 15 godina, koliko je Hasan Ismaik vlasnik kontrolnog paketa dionica, klub se, unatoč ulaganju većem od 80 milijuna eura, nikada nije približio ostvarenju ambicioznih najava o plasmanu u Bundesligu ili Ligu prvaka. Nedavno je povukao ključni zajam koji su njegova tvrtka i njegov predstavnik potvrdili prije samo nekoliko tjedana.

Zbog toga je klubu nedostajalo 2,7 milijuna eura za dokazivanje likvidnosti, što je jedan od uvjeta Njemačkog nogometnog saveza za izdavanje licence za Treću ligu. Ismaik je pritom dao naslutiti da bi radije gledao klub u Regionalnoj ligi Bavarske nego financirao deveti uzastopni pokušaj proboja u Drugu Bundesligu.