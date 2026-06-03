Loše vijesti za Stanišića: U Bayern mu stiže velika konkurencija?

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AP Photo/Scott Kinser via Guliver

Nakon osvojene dvostruke krune, Bayern je krenuo u ljetni šoping, a na radaru njemačkog velikana našao se dvojac iz Eindhovena. Među njima je i igrač koji je izravna konkurencija našem reprezentativcu Josipu Stanišiću.

Bayern sprema ozbiljnu rekonstrukciju momčadi, a prema pisanju nizozemskog Eindhovens Dagblada, na Allianz Arenu bi u paketu mogla stići dva zvučna imena iz PSV Eindhovena. Riječ je o suigračima Ivana Perišića, marokanskom veznjaku Ismaelu Saibariju i američkom desnom beku Serginu Destu.

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Upravo je ime Sergija Desta ono koje pali alarm u kontekstu hrvatske reprezentacije, jer bi njegovim dolaskom Josip Stanišić dobio izuzetno opasnog konkurenta na desnoj strani obrane.

Zanimljivo je da je Dest još u ljeto 2020. godine bio na korak do Münchena kada ga je silno želio tadašnji sportski direktor Hasan Salihamidžić. Amerikanac je tada u zadnji tren izabrao Barcelonu nazvavši je klubom svojih snova. Šest godina kasnije, nakon epizoda u Milanu i sjajne sezone u PSV-u, gdje je upisao osam asistencija i dva gola u obrani naslova, 25-godišnji Dest ponovno je na meti Bayerna. Njegova cijena kretala bi se između 20 i 25 milijuna eura, a s obzirom na to da može pokriti i lijevu i desnu stranu, bio bi izravna prijetnja Stanišiću, ali i rješenje za probleme s ozljedama Alphonsa Daviesa na suprotnoj strani.

No, ovaj transfer tek treba doći na red. Bayern je već postigao dogovor s marokanskim veznjakom Saibarijem, a PSV-u je poslana prva ponuda teška 48 milijuna eura. Tek nakon što se taj posao privede kraju, Bavarci planiraju krenuti u realizaciju Destova dolaska, no prije toga moraju osloboditi prostor u svlačionici te napuniti budžet prodajom igrača koji se vraćaju s posudbi, poput Joaoa Palhinhe koji je prošlu sezonu proveo u Tottenhamu.