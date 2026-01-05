Poznati termini prvih utakmica drugog dijela sezone HNL-a

Momčadi HNL-a su započele s pripremama za drugi dio sezone, a poznato je i kada ih očekuju prvi susreti.
Pred njima je 19. kolo hrvatskog prvenstva koje počinje 23. siječnja te traje do 25. siječnja kada će zaigrati vodeće momčadi Dinamo i Hajduk.
Osim za kolo koje otvara drugi dio sezone, poznata je satnica i za 20. kolo.
HNL SATNICA 19. KOLO:
23. siječnja:
Varaždin – Gorica (16 sati)
24. siječnja:
Lokomotiva – Vukovar 1991 (15 sati)
Rijeka – Slaven Belupo (17.15)
25. siječnja:
Hajduk – Istra 1961 (15 sati)
Osijek – Dinamo (17.45)
20. KOLO:
30. siječnja:
Istra 1961 – Lokomotiva (18 sati)
31. siječnja:
Gorica – Hajduk (15 sati)
Slaven Belupo – Varaždin (17.45)
1. veljače:
Osijek – Rijeka (15 sati)
2. veljače:
Dinamo – Vukovar 1991 (18 sati)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!