Pique se prisjetio igrača koji ga je najviše mučio pa napravio gaf i Srbina zamijenio za Hrvata

REUTERS/Gonzalo Fuentes via Guliver Image

Bivša zvijezda Barcelone malo se zeznula.

Gerard Pique u razgovoru s poznatim YouTuberom Plexom i nekadašnjim rivalom Marcelom otkrio je koji ga je nogometaš najviše namučio u karijeri, bivši napadač Osasune. Na pitanje tko ga je najviše “ponizio”, Piqué je odgovorio anegdotom o utakmici koju bi najradije zaboravio.

“Poniženje je vrlo teška riječ… Bila je jedna utakmica u Pamploni, koju smo izgubili 3:2 od Osasune, u kojoj je bio jedan vrlo visok napadač za kojeg mislim da je bio Hrvat”, započeo je Pique, prenosi Marca.

Opisao je da su uvjeti za igru bili gotovo nemogući u toj utakmici odigranoj u sezoni 2011./12. na stadionu El Sadar.

“U Pamploni je bilo jako hladno i nije bilo grijanja ispod travnjaka… bio je to beton. Svi su oni igrali u kopačkama za mali nogomet, a mi smo izašli s našim uobičajenim kopačkama. Već na zagrijavanju nikada nisam osjetio takvu frustraciju da ne mogu ni krenuti ni stati, jer se kopačke nisu zabijale. Bilo je kao da cijelu utakmicu igrate na betonu”, objasnio je bivši Barcin stoper.

“Ovaj napadač, kojeg ni Puyol nije mogao zaustaviti, zabio je dva gola i praktički smo ga tom utakmicom učinili reprezentativcem. Tog dana bio je Zlatna lopta“, rekao je Pique.

Napadač kojeg se nije mogao sjetiti bio je Dejan Lakić, srpski, a ne hrvatski nogometaš koji je igrao za Osasunu od 2010. do 2012. godine.