Perišić: Bitno je zabiti prvi, to ćemo napraviti u idućoj utakmici i onda pobijediti

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70.389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2:4.

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2:2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

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Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4:2.

Razmišljanja je nakon poraza podijelio i Ivan Perišić.

“Imali smo u igri dobrih stvari, ali Engleska je ovom pobjedom osigurala prvo mjesto, a mi idemo po drugo mjesto u utakmicama s Panamom i Ganom. Moramo vidjeti gdje smo griješili, ali bilo je stvarno dobrih stvari”, rekao je Perišić pa dodao:

“Dvaput smo se vraćali nakon negativnog rezultata, nije to lako. Na turnirima je bitno zabiti prvi gol, onda ti to otvori utakmicu. U sljedećoj ćemo probati prvi zabiti i trasirati put ka pobjedi.”