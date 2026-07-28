Infantino radi novi kontroverzan potez: Prodaje udjele FIFA-e čovjeku koji je blizak Trumpu

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

FIFA priprema prodaju značajnog manjinskog udjela u novoj komercijalnoj tvrtki čija se vrijednost procjenjuje na oko 20 milijardi dolara. Cilj je prikupiti više milijardi dolara od vanjskih investitora nakon rekordnih prihoda ostvarenih na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, piše Financial Times.

Prema pisanju Financial Timesa, svjetska nogometna organizacija u suradnji s investicijskom bankom JPMorgan pregovara o prodaji približno 20 posto udjela u novom poslovnom subjektu. Među zainteresiranim ulagačima nalazi se i američki poduzetnik Joshua Kushner, koji bi preko svog investicijskog fonda Thrive Eternal mogao predvoditi posao.

Joshua je inače mlađi brat Jareda koji je oženjen Ivankom Trumpom, kćeri američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ovaj potez dio je strategije predsjednika FIFA-e Giannija Infantina usmjerene na povećanje komercijalnih prihoda organizacije. Prikupljeni kapital trebao bi omogućiti veća izdvajanja za 211 nacionalnih saveza, koji trenutno od FIFA-e dobivaju oko dva milijuna dolara godišnje.

FIFA očekuje da će u aktualnom četverogodišnjem ciklusu ostvariti najmanje 13 milijardi dolara prihoda, gotovo dvostruko više nego u prethodnom razdoblju kada je uprihodila 7,6 milijardi. Dodatni rast očekuje se i u sljedećem ciklusu, koji će završiti Svjetskim prvenstvom 2030. u Španjolskoj, Portugalu i Maroku.

Istodobno, sve izraženiji komercijalni pristup izaziva kritike. Više cijene ulaznica i provizije na preprodaju karata izazvale su nezadovoljstvo navijača, dok su pojedini američki političari otvorili istragu o odnosima između FIFA-e i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Kontroverze su dodatno pojačane nakon što je tijekom Svjetskog prvenstva FIFA-in disciplinski odbor ukinuo suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, navodno nakon pritiska iz Bijele kuće. Zbog toga Norveški nogometni savez razmatra podnošenje etičke prijave, a Belgijski nogometni savez traži preispitivanje postojećih pravila.

Infantino u međuvremenu nastavlja širiti FIFA-in utjecaj u klupskom nogometu kroz obnovljeno Svjetsko klupsko prvenstvo, a razmatra se i njegovo dodatno proširenje te češće održavanje. Na stolu je i mogućnost povećanja broja sudionika Svjetskog prvenstva s 48 na 64 reprezentacije, što je već izazvalo protivljenje dijela europskih liga zbog sve većeg opterećenja međunarodnog nogometnog kalendara.