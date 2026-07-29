Trener Pafosa: Rezultat 2:0 nije realan, čeka nas drugačija utakmica

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Luka Kolanović via Guliver

Nogometaši Hajduka u četvrtak od 19 sati na Cipar odrađuju uzvratni dvoboj drugog pretkola Europa lige protiv Pafosa, u koji ulaze s prednošću od 2:0 iz prve utakmice.

Uoči susreta pred medije je izašao trener ciparske momčadi, Ricardo Sa Pinto, koji vjeruje u preokret i prolazak svoje momčadi u treće pretkolo.

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Portugalski stručnjak uvodno je naglasio kako konačni rezultat prve utakmice na Poljudu ne odražava pravi omjer snaga na terenu.

“Sutra nas očekuje drugačija utakmica jer igramo na svom terenu. Rezultat 2:0 iz prve utakmice nije bio realan. Jasno je da moramo biti efikasni i napraviti preokret. Puno smo radili i ključ će biti da zabijemo”, poručio je Sa Pinto.

Osvrnuo se i na izazove koje donosi ljetni prijelazni rok, istaknuvši kako je momčad još u procesu slaganja.

“Kao trener, volio bih da sezona počne tek kada prijelazni rok završi. U ovom trenutku moje su misli, kao i misli mojih igrača, usmjerene isključivo na sutrašnju utakmicu”, pojasnio je trener Pafosa.

Za kraj je uputio poziv domaćim navijačima, istaknuvši kako vjeruje u karakter svoje momčadi koja na domaćem terenu ide po potpuni preokret.

“Neka vjeruju da možemo preokrenuti rezultat i neka nam pruže podršku u ovoj borbi. Ova je momčad ostvarila velike stvari i dokazali smo da živimo za klub. Sutra ćete vidjeti momčad koja će igrati s velikom strašću”, zaključio je Sa Pinto.