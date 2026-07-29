Evo koliko je Dinamo zaradio prolaskom u treće pretkolo Lige prvaka

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3:2. Ovom pobjedom Dinamo je osigurao nastup u Konferencijskoj ligi.

Dinamo će u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka igrati protiv boljeg iz dvoboja između farskog KÍ Klaksvíka i litavskog Kauno Žalgirisa, koji vodi hrvatski trener Željko Sopić. Prvi susret završio je bez pogodaka (0:0), dok je uzvrat na rasporedu danas od 18 sati.

Prolaskom Thuna hrvatski prvak već je osigurao nastup u europskoj jeseni i zajamčio najmanje 3,695 milijuna eura prihoda od UEFA-inih nagrada. U taj iznos ulazi naknada od 175.000 eura za svaki odigrani kvalifikacijski krug, kao i minimalna zarada od 3,17 milijuna eura koju donosi plasman u Konferencijsku ligu.

Osim fiksnih nagrada, Dinamo može računati i na dodatne prihode kroz raspodjelu sredstava od televizijskih prava, klupskog koeficijenta te bonuse povezane s plasmanom i rezultatima u ligaškoj fazi natjecanja.

Ako zagrebački klub zaustavi protivnik u trećem pretkolu Lige prvaka, ali izbori nastup u Europa ligi, od UEFA-inih fiksnih isplata zaradio bi najmanje 4,66 milijuna eura.

U slučaju da se plasira u play-off Lige prvaka, Dinamo bi osigurao još veću zaradu. Samo naknada za eventualno ispadanje u toj fazi iznosi 4,29 milijuna eura, dok plasman u ligašku fazu Europa lige vrijedi dodatnih 4,31 milijun eura. Ukupno bi to, bez uračunatih bonusa, donijelo najmanje 8,6 milijuna eura.

Najveća financijska nagrada ipak čeka plasman u ligašku fazu Lige prvaka, koji klubu iz Maksimira jamči osnovnih 18,62 milijuna eura.