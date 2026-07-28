Evo protiv koga će Dinamo igrati u trećem pretkolu Lige prvaka

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Dinamo je u utorak na Maksimiru bio na rubu ispadanja iz Lige prvaka jer je gubio s 2:0 u uzvratu protiv Thuna. Međutim, crveni karton Švicaraca vratio ih je u igru te je Dinamo na kraju s ukupnih 4:3 izborio treće pretkolo Lige prvaka.

Već neko vrijeme Dinamo zna svoje potencijalne protivnike u toj fazi. Naime, Modri će nastavak svog europskog puta imati protiv pobjednika dvomeča između Kauno Žalgirisa Željka Sopića i Klaksvika, prvaka Farskih otoka.

Prva utakmica na dalekim Farskim otocima završio je bez pogodaka.

Treće pretkolo Lige prvaka će za Dinamo početi četvrtog ili petog kolovoza na Maksimiru, a uzvrat će se igrati tjedan dana kasnije na Farskim otocima ili u Litvi.