Bjelica za SK: ‘Filipoviću treba dati podršku, ne može ga se uspoređivati s Livakovićem’

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Modri su protiv švicarskog Thuna bili na rubu ispadanja nakon što su poslije prvog poluvremena gubili 2:0, no iskoristili su igrača više nakon isključenja Marca Burkija, preokrenuli rezultat i nakon produžetaka slavili 3:2, čime su izborili plasman u 3. pretkolo Lige prvaka. Ujedno su osigurali najmanje nastup u Konferencijskoj ligi, a u sljedećoj rundi čeka ih pobjednik dvoboja između KÍ Klaksvíka i Kauno Žalgirisa. O velikom preokretu, karakteru momčadi, ali i onome što Dinamo može očekivati u nastavku europskog puta, za Sport Klub govorio je bivši trener Modrih Nenad Bjelica.

Dinamo je još jednom priredio veliku dramu svojim navijačima, ali ovoga puta sa sretnim završetkom. Kako ste vidjeli ovu utakmicu?

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“Da, sretan završetak golom Morisa Valinčića pred kraj utakmice. Na kraju bih rekao zaslužen prolaz Dinama, iako je Dinamo u obje utakmice pokazao da sigurno može puno bolje od ovoga što je pružio. Golom Valinčića u završnici riješio je prolaz dalje, ali želim reći kako je u obje utakmice pokazao i neke slabosti koje će morati popraviti u ključnim utakmicama. Jer na razini Lige prvaka neke će se pogreške kažnjavati.

Tako da je moj zaključak da je Dinamo prošao jednog teškog protivnika. Ja sam i u najavi utakmice upozoravao da se radi o jednoj kvalitetnoj momčadi. Bez obzira na to što su izgubili trenera i nekoliko igrača, zadržali su istu filozofiju igre. Način na koji igraju ne igra nitko u Hrvatskoj, a malo klubova tako igra i u Europi. Adaptacija na takvog protivnika nije lagana i to se pokazalo u obje utakmice. Na kraju je ostvaren prolaz Dinama i spoznaja da Dinamo može samo rasti i biti bolji u sljedećim utakmicama.”

Je li crveni karton promijenio tijek utakmice ili je Dinamo nakon toga jednostavno postao agresivniji? Ipak, kada imate igrača više, to je ogromna prednost.

“Naravno da je to puno pomoglo. Do tog trenutka Dinamo nije pokazivao da bi mogao ozbiljno ugroziti Thun. Izlaskom njihovog kapetana izgubili su jednog igrača, ali i stožernog čovjeka koji je držao cijelu obranu, a uz to je i postigao pogodak. Na kraju se Thun automatski povukao i više nije imao način odgovoriti na agresivnu igru Dinama. Dinamo je brzo izjednačio, imao još nekoliko prilika da sve riješi i u regularnom dijelu, međutim to se zasluženo dogodilo u produžetku.”

Dinamo je ovom pobjedom osigurao najmanje nastup u Konferencijskoj ligi. Najbolje znate, kao bivši trener, koliki je pritisak u tom klubu. Koliko to znači uoči nastavka europskih kvalifikacija?

“Naravno da je to velika stvar. U ovoj situaciji sljedeće pretkolo je ključno za plasman u Ligu prvaka, iako još ne znamo protivnika. Vjerujem da će Dinamo u trećem pretkolu imati nešto lakšeg protivnika, tko god to bude od ove dvije momčadi. Dinamo sada ima dvije službene utakmice u nogama, vraća se i Luka Stojković. Ovakve pobjede daju elan i snagu za dalje. Kada se nakon 0:2 vratiš i prođeš dalje, to ti daje veliko samopouzdanje. Mislim da sljedeći protivnik, tko god to bude, neće biti na razini Thuna. Dinamo sigurno ne računa na to da igra Konferencijsku ligu, eventualno Europsku ligu, nego vjerujem da u Dinamu priželjkuju Ligu prvaka, koja bi bila šlag na torti.”

Čuli smo izjavu trenera Marija Kovačevića koji je rekao da priželjkuje Žalgiris zbog hrvatskog trenera Željka Sopića. Jeste li možda pratili tu utakmicu?

“Nisam pratio tu utakmicu, ali posljednji put kada je Dinamo ispao od kluba koji je vodio hrvatski trener, zapravo zadnji put kada je igrao protiv hrvatskog trenera, ispao je. Tako da se ne bih tu previše radovao.”

To je bilo protiv Austrije Beč 2013. godine ako se ne varam?

“Da, to je bio zadnji put. Sopić sigurno neće biti ugodan protivnik Dinamu, iako je kvaliteta na Dinamovoj strani. Mislim da uopće nema rasprave da će Dinamo protiv bilo koje od te dvije momčadi biti favorit. Međutim, mora se poštivati svakog protivnika, kao što se moralo poštivati i Thun. Ako samo malo podcijeniš protivnika u te dvije utakmice, može ti se dogoditi ovo što se Dinamu gotovo dogodilo protiv Thuna.”

Drugo poluvrijeme protiv Thuna, uz igrača više, pokazalo je kako bi Dinamo trebao igrati. I navijači su odigrali veliku ulogu.

“Da, navijači su stvarno bili sjajni. Kod 0:2 obje tribine, i sjever i zapad, bile su glasne i gurale igrače do prvog gola, pa onda i do drugog i trećeg. Potpora navijača uvijek je važna. Ukoliko imate zvižduke, nakon 70 minuta igra se potpuno drugačije jer ste nervozni i gubite samopouzdanje. Kada vas navijači guraju, puno je lakše igrati. Na kraju je Dinamo profitirao i od pomoći navijača i od dobre igre u posljednjih dvadesetak minuta te u produžecima.”

Za kraj, koliko bi Dinamu značilo da je na vratima ostao Dominik Livaković jer nekako se po medijima previše piše sa dozom sumnje o Ivanu Filipoviću?

“Dominik Livaković je vratar svjetske klase i to je dokazao u reprezentaciji, u Dinamu i u Fenerbahčeu. Uopće ne želim nikoga uspoređivati s njim. Ne bih nikakvu krivnju svalio na Filipovića jer, po mom mišljenju, kod oba pogotka u jučerašnjoj utakmici nije mogao praktički ništa. Teško je to bilo obraniti. Čak i kod drugog gola, jer je Burki fenomenalno pogodio suprotni kut.

Ne znam zašto se stvara negativna energija oko Filipovića. Filipović je taj kojem trebamo dati podršku i pomoći mu da bude na visokoj razini. Naravno da je Livaković drugi kalibar, to svi znaju. Glupo mi je pričati o nekome tko nije u Dinamu. Imaš Filipovića, Nevistića i Zagorca, kvalitetne vratare koji su pokazali da mogu braniti na visokoj razini. Isto tako stavlja se upitnik i nad Mislavom Oršićem. Svatko tko poznaje Oršića i tko ga je trenirao zna da njemu treba malo vremena da uđe u formu. Tako je bilo i u moje obje sezone s njim. Nakon priprema njemu je uvijek bilo malo teže. On je šprinterski tip igrača, teško mu padaju treninzi izdržljivosti. Taj prvi mjesec za njega je kritičan i tada ga treba istrpjeti jer ono što donese kada uhvati formu ne može se uspoređivati ni s jednim drugim igračem.”