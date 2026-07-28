Mateša u srijedu dobiva nasljednika, jedan kandidat otpao iz utrke za predsjednika HOO

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Hrvatski olimpijski odbor u srijedu, 29. srpnja, održat će 81. sjednicu Skupštine u Zagrebu. Iako je formalno riječ o izvanrednoj sjednici, njezina glavna točka bit će izbor novog predsjednika HOO-a, objavljeno je na službenim stranicama organizacije.

Time bi HOO nakon gotovo 35 godina postojanja trebao dobiti svog četvrtog predsjednika. Prvi je tu dužnost obnašao Antun Vrdoljak od osnutka 1991. do 2000. godine, nakon njega predsjednik je dvije godine bio Zdravko Hebel, dok je Zlatko Mateša vodio Hrvatski olimpijski odbor posljednje 23 i pol godine.

Za povjerenje 155 članova Skupštine natjecat će se Dragan Primorac i Josip Varvodić. Miroslav Buljan neće sudjelovati u izbornoj utrci jer je, prema vlastitim riječima, njegova kandidatura bila nepotpuna.

Skupština će biti održana u zagrebačkom hotelu Sheraton s početkom u 13 sati, a sjednica će biti otvorena za predstavnike medija.