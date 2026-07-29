FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv dva argentinska igrača

FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv dvojice argentinskih nogometaša zbog udaranja španjolskih igrača odmah nakon finala Svjetskog prvenstva.

Argentinski nogometni savez također je optužen za razvoj političkog transparenta o Falklandskim otocima nakon pobjede momčadi nad Engleskom u polufinalu. Popis disciplinskih postupaka protiv Argentine uključuje navode o “diskriminirajućim skandiranjima i gestama” navijača, navodni napad pomoćnog trenera nakon finala i “bacanje predmeta od strane gledatelja na nekoliko utakmica Svjetskog prvenstva”.

Veznjak Leandro Paredes suočava se s tri optužbe za napad nakon finala i poraza od Španjolske 1-0 u produžecima u New Jerseyju. Osim Paredesa, disciplinski postupak pokrenut je protiv braniča Nahuela Moline i pomoćnog trenera Roberta Ayale. Molina i napadač Thiago Almada također su optuženi za nesportsko ponašanje, dok je isti postupak pokrenut protiv španjolskog igrača Gavija.

Argentinski igrači nosili su transparent s natpisom “Malvini su argentinski” nakon pobjede od 2-1 nad Engleskom. Argentina Falklandske otoke naziva Malvinima. Otoci su zauzeti 1982. godine po nalogu tadašnje argentinske vojne hunte, što je izazvalo desetotjedni rat u kojem je Britanija pobijedila.

Britanski vladini dužnosnici pozvali su FIFA-u da istraži, a svjetsko nogometno upravno tijelo izjavilo je da je podnijelo službenu pritužbu zbog “korištenja sportskog događaja za nesportski prosvjed”.

FIFA je dodala da će svi optuženi dobiti priliku da iznesu svoje stavove prije nego što disciplinski odbor donese odluku.