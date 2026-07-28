Junak Dinama u Ligi prvaka: ‘Luda utakmica, navijači su napravili spektakl, neopisiva noć’

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3:2. Ovom pobjedom Dinamo je osigurao nastup u Konferencijskoj ligi. Pobjednički pogodak za Dinamo zabio je desni bek Moris Valinčić koji je nakon susreta prokomentirao veliki preokret.
Kako biste opisali svoj prekrasan pogodak?
Valinčić: “Zahvalio bih se navijačima koji su došli tu i napravili spektakl. Luda utakmica, pogodak mi puno znači, ali više mi znači to kako se ekipa uspjela izvući. Bilo je jako teško, drago mi je zbog ekipe.”
U jednom trenutku izgledalo je kao da utakmica ide u potpuno krivom smjeru. Što je presudilo da se vratite?
Valinčić: “Nismo dobro počeli utakmicu. Naglašavali smo prekide, a primili smo gol iz prekida. Ali imamo nešto drugo i jako mi je drago što smo to izvukli. Neopisiva noć.”
Kako ste danas vidjeli Thun?
Valinčić: “Mi smo danas odigrali bolje, pogotovo u drugom poluvremenu i to nas je nagradilo. Dobro smo ih analizirali.”
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