Englezi nemoćni, Gana do vrijednog boda u našoj skupini!

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AP Photo/Charlie Krupa via Guliver

U susretu 2. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu, u kojoj se natječe i Hrvatska, Engleska i Gana su u Bostonu igrale 0-0.

Bezidejna Engleska imala je gotovo dvije trećine vremena loptu u svom posjedu, ali nije pronalazila rješenje za gustu obranu Gane koja se od samog početka susreta postavila tako da igra na bod.

Koliko je slaba bila predstava oba sastava u prvom poluvremenu pokazuje i podatak kako nije upućen niti jedan udarac u okvir gola. Štoviše, Gana nije niti jednom niti zaprijetila Pickfordu.

U nastavku je utakmica bila puno življa, a gotovo je nevjerojatno kako Engleska nije zabila u 86. minuti. Prvo je Asare obranio udarac Sake, u nastavku akcije uslijedio je ubačaj na peterac gdje je najviši u skoku bio O’Reilly, ali je pogodio gredu, na odbijanac je najbrže reagirao Kane no s pet je metara poslao loptu preko gola.

Engleska i Gana nakon dva odigrana susreta imaju po četiri boda. Slijede Panama i Hrvatska bez bodova, ali koje će svoj susret 2. kola igrati od 1 sat u Torontu.

U zadnjem, 3. kolu 27. lipnja igrat će Hrvatska i Gana te Engleska i Panama.