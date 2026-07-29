Navijači Dinama nakon prolaska traže povratak Livakovića i otkaz Kovačevića

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Dinamo je nakon velike drame izborio plasman u treće pretkolo Lige prvaka. Hrvatski prvak izbacio je švicarski Thun ukupnim rezultatom 4:3 nakon dvije utakmice. Prvi susret završio je 1:1, uzvrat u Zagrebu nakon 90 minuta 2:2, a odluku je u produžecima donio Moris Valinčić pogotkom za pobjedu. Dinamo je od 67. minute igrao s igračem više.

Nakon susreta brojni navijači komentirali su izvedbu momčadi na društvenim mrežama kluba, a među najpopularnijim komentarima na Facebooku dominiraju pozivi upravi da dovede Dominika Livakovića te kritike na račun trenera Marija Kovačevića.

Mnogi smatraju da bi Dinamo trebao učiniti sve kako bi ponovno angažirao hrvatskog reprezentativnog vratara. U komentarima ističu da Livakovića treba dovesti “pod svaku cijenu” te da bi ulaganje u njega moglo biti ključno za europske ambicije kluba.

Podsjetimo, Livaković je dio prošle sezone proveo na posudbi u Dinamu, nakon čega je briljirao na Svjetskom prvenstvu. Trenutačno je član Fenerbahçea, ali traži novu sredinu.

Osim zahtjeva za pojačanjem među vratnicama, dio navijača izrazio je veliko nezadovoljstvo radom Marija Kovačevića. U komentarima poručuju da je Dinamo prošao dalje unatoč lošoj igri, smatraju da momčad nije bila dobro pripremljena te pozivaju na promjenu na klupi. Pojedini tvrde da Kovačević nije razina potrebna za vođenje Dinama, dok drugi ističu da je pogriješio već pri odabiru početnog sastava.