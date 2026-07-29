Infantino ‘podmitio’ svjetske reprezentacije: ‘Prihvatite prodaju SP-a ili zaradite manje’

U utorak popodne stigla je vijest kako FIFA na čelu sa svojim predsjednikom Giannijem Infantinom prodaje udjele u Svjetskom prvenstvu za profit od 3,5 milijardi dolara.
Taj potez izazvao je brojne reakcije u nogometnom svijetu pa je UEFA službenim priopćenjem poručila FIFA-i kako nogomet nije na prodaju.
Na tome FIFA ipak nije stala te je u srijedu stigla nova kontroverzna vijest. Naime, kako javlja novinar The Timesa Martyn Ziegler, Infantino je krenuo u podmićivanje svjetskih reprezentacija.
Kako prenosi Ziegler, predsjednik FIFA-e je reprezentacijama u sljedećih 53 dana ponudio dvije opcije. Jedna je da prihvate prodaju Svjetskog prvenstva i da svaka zaradi po 40 milijuna dolara, a druga je da odbiju takav prijedlog i zarade 10 milijuna dolara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!