UEFA oplela po FIFA-i nakon novog kontorverznog poteza: ‘Duša nogometa nije na prodaju’

Podijeli :

AP Photo/Petr Josek via Guliver

FIFA priprema prodaju značajnog manjinskog udjela u novoj komercijalnoj tvrtki čija se vrijednost procjenjuje na oko 20 milijardi dolara. Cilj je prikupiti više milijardi dolara od vanjskih investitora nakon rekordnih prihoda ostvarenih na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Zanimljivo je da bi taj posao mogao predvoditi Joshua Kushner čiji je brat Jared oženjen za Ivanku Trump, kćer američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ovaj potez izazvao je kontroverze u nogometnom svijetu, a nije dugo trebalo da UEFA, europska nogometna organizacija reagira.

“Ovo prelazi granicu koju upravljačke institucije svjetskog nogometa nikada ne bi smjele prijeći. UEFA to shvaća iznimno ozbiljno. Tako bi trebali postupiti i svi nacionalni nogometni savezi, kao i svi dionici nogometa – lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre.

Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojom se može trgovati, pogotovo bez ikakve transparentnosti o tome tko od toga financijski profitira. Nitko od nas nije vlasnik nogometa. FIFA ga nema pravo prodati.”