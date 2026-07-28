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UŽIVO / DINAMO – THUN 0:2 Ni u snu se nisu nadali: Modri pred ispadanjem, čeka ih pakao u nastavku

Champions League 28. srp 202618:49 > 20:50 0 komentara
Igor Kupljenik Sports Press Photo

Dinamo od 20 sati na Maksimiru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka. U prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1:1, a pozitivan rezultat Dinamu osigurao je Miha Zajc golom za izjednačenje. Plasman u najelitinije najtecanje donosi minimalno 23 milijuna eura.

20:47

40' Najbolja prigoda za Dinamo

Dinamo je imao najbolju šansu za smanjenje zaostatka. Nakon Zajčeva kornera lopta je preletjela gužvu u kaznenom prostoru i stigla do Belje na drugoj vratnici, no njegov udarac glavom nakon odskoka završio je iznad grede.

20:42

38'

Reichmuth je u konačnici i pucao iskosa s desne strane, ali Filipović brani.

20:38

36'

Pokušaj Lisice no udarac je bio jako slab

20:37

Situacija je zabrinjavajuća na Maksimiru

31'

Pola sata igre je iza nas, a Dinamo još uvijek nema udarac u okvir gola. Situacija je zabrinjavajuća na Maksimiru.

20:30

26' Godi žuti karton

26' Godi žuti karton

20:28

22' Burki za 0:2

 

Novi šok za Dinamo i muk na Maksimiru. Nakon slobodnog udarca s desne strane, Fehr je prebacio loptu na drugu vratnicu, gdje je kapetan Burki iz iznimno teškog kuta glavom uspio prebaciti Filipovića i pogoditi za velikih 0:2.

20:24

20' Zajcu žuti karton

Reichmut jako pored gola, a odmah je Zajc dobio žuti karton.

20:22

18' Dinamo se mora probuditi, mora zabiti dva

Dinamo se mora probuditi, mora zabiti dva gola za prolaz u sljedeću rundu kvalifikacija za LP.

20:17

14'

Oršić je gađao glavom pored gola. 

20:16

12'

Korner je izveo Zajc, lopta je došla do Oršića, on vratio ubačaj u ruke gostujućem golmanu.

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