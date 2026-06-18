Vušković iskreno priznao: ‘Možda sam trebao bolje reagirati’

Podijeli :

Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70.389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2:4.

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2:2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

POVEZANO Modrić: Kažu da je Livi malo izašao, nekad gledaju svaki detalj i sitnicu, a nekad ne Gana je jedva pobijedila Panamu, a evo što to znači za Hrvatsku

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4:2.

Prvu utakmicu na SP-u odigrao je mladi stoper Luka Vušković. Otkrio je svoja razmišljanja nakon utakmice.

“Imali smo neke dobre stvari, ali i dosta loših. Moramo nešto naučiti iz ovog poraza i pripremiti se za drugu utakmicu. Ovo je turnir, dat ćemo sve od sebe u ostalim susretima”, rekao je Vušković.

Kod drugog engleskog gola, činilo se kako je Stones gurnuo Vuškovića, čime je olakšao Kaneu skok za gol.

“Ne znam, možda sam trebao malo bolje reagirati, ali što je tu je. Izgubili smo od top ekipe, moramo dignuti glavu gole, očekuju nas još dva susreta”, poručio je branič Tottenhama koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u HSV-u.