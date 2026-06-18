Gana je jedva pobijedila Panamu, a evo što to znači za Hrvatsku

Reprezentacija Gane osvojila je vrijedna tri boda pobijedivši s 1:0 (0:0) nogometaše Paname u drugom dvoboju skupine L Svjetskog prvenstva odigranoj u Torontu, a pobjednički pogodak je postignut u sučevom dodatku na samom kraju utakmice.

Nakon prvog kola po tri boda u skupini L imaju Engleska i Gana, a bez bodova su Panama i Hrvatske, koje će se 24. lipnja (1.00 sat) susresti u Torontu u utakmici drugog kola, dok će tri sata prije (23. lipnja, 22.00 sata) započeti dvoboj Engleske i Gane u Bostonu.

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Nakon dvoboja u Torontu ostao je dojam da je Panama bila bolja momčad, ali je prilično naivno u završnici otvorenim pristupom pokušala doći do pobjede, što je Gana iskoristila u jednom odlično izvedenom protunapadu i ona bila ta reprezentacija čiji su igrači i iskusni trener Carlos Quieroz uzdignutih ruku dočekali kraj dvoboja.

U dinamičnom prvom poluvremenu Panama je bila uvjerljivo bolja momčad, o čemu najbolje svjedoči podatak da je Gana ostala bez ijednog udarca. Panama je imala i veći posjed lopte i tri udarca, od kojih je najopasniji bio prvi, a dogodio se već u 2. minuti utakmice.

Cecilio Waterman je odlično reagirao na ubačaj s desne strane i iz prve pucao sa 14 metara, ali je sjajnom obranom ganski vratar Ati Zigi sačuvao svoju mrežu.

Cesar Blackman je u petoj minuti bio neprecizan, a na treći udarac se čekalo do 38. minute, kad je Jiovany Ramos pucao s ruba kaznenog prostora, ali je lopta prošla malo preko gola.

Vratar Gane Ati Zigi je bio najbolji igrač u momčadi Carlosa Quieroza i u nekoliko je navrata pravovremenim intervencijama neutralizirao potencijalno opasne situacije. No, u završnici prvog poluvremena je ozlijeđen u jednom sudaru pa ga je od početka drugog dijela zamijenio Benjamin Asare.

Gana je puno odlučnije započela drugi dio utakmice i konačno počela prijetiti potpuno besposlenom panamskom vrataru Orlandu Mosqueri. Već u trećoj minuti drugog poluvremena morao je obraniti pokušaj glavom Jonasa Adjeteya.

Za razliku od prvog dijela, u kojem smo gledali samo panamsku reprezentaciju u opasnim situacijama, u drugom su se nizale dobre akcije pred oba gola.

U prvoj velikoj prilici za Panamu u drugom poluvremenu našao se Christian Martinez u 60. minuti, ali je iz peterca pogodio samo vanjski dio mreže. Četiri minute poslije je Cesar Blackaman natjerao pričuvnog vratara Gane na prvu intervenciju.

U 72. minuti opet je bilo opasno pred panamskim vratima, ali je udarac Semenya vratar Mosquera uspio zaustaviti.

Visoki ganski skakači su također došli do izražaja u drugom dijelu, a sjajnu je priliku imao Jonas Adjetey u 73. minuti, ali je loptu glavom s nekoliko metara poslao pokraj vratnice.

Kad je sve upućivalo na to da će ovo biti druga utakmica bez pogodaka na ovom Svjetskom prvenstvu, Panama je kažnjena za naivnost. Previše ostavljenog prostora iza leđa zadnjeg obrambenog reda majstorski je iskoristio Brandon Thomas-Asante u petoj minuti dodatka. Probio se po lijevoj strani, ušao u kazneni prostor, došao gotovo do gol-crte i onda povratnom loptom pronašao Caleba Yirenkyija, kojem nije bilo teško s nekoliko metara pogoditi mrežu.

Panama je čak i dobila priliku za izjednačenje u devetoj minutu dodatka, ali se Gana uspjela obraniti i sačuvati teško stečenu prednost.

Engleska je pobjedom protiv Hrvatske zauzela prvo mjesto u skupini, Gana je pobjedom protiv Paname također stigla do idealnog početka, a Hrvatska u drugom kolu protiv Paname mora pobijediti kako bi se vratila na očekivani trag.

Iako je put do osmine finala postao kompliciraniji, Hrvatska i dalje drži sve u svojim rukama. Tri boda protiv Paname vratila bi Vatrene u igru i osigurala da u zadnjem kolu protiv Gane izravno odlučuju o drugom mjestu u skupini. Ako pak izabranici Zlatka Dalića kiksaju u sljedećem susretu, pobjeda nad Ganom postat će imperativ. Četiri boda trebala bi biti dovoljna za nokaut-fazu, dok bi prolazak s tri boda bio upitan zbog lošije gol-razlike nakon poraza od Engleske (4:2), pa će u nastavku turnira odlučivati svaki gol.