Mladi Vatreni slavili protiv Ukrajine, ali okršaj je obilježila stravična ozljeda hajdukovca

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Hrvatska U-18 reprezentacija slavila je protiv svojih kolega iz Ukrajine u prijateljskom susretu 2:0,

Mladi Vatreni slavili su protiv Ukrajinaca golovima Jone Benkotića u 31. i Tine Kusanovića 87. iz kaznenog udarca, ali taj je susret u Poreču obilježila teška ozljeda mladog ukrajinskog reprezentativca i Hajdukovog juniora Ilije Kutije.

Krajem prvog poluvremena uklizao mu Dinamov as Krešimir Radoš, koji je za to prvo dobio žuti, pa ipak onda i direktni crveni karton. Kutija je još dugo ležao na travnjaku, zatim su mu liječnici nekoliko minuta ukazivali pomoć mladom, a na kraju su stigla i kola hitne pomoći, koja su došla na centar igrališta te ozlijeđenog Hajdukovog igrača unijeli na nosilima.

Izabranici Marijana Budimira će do kraja ove reprezentativne pauze odigrati još dvije utakmice, i to protiv Švedske 11. listopada (12.30 sati) i Walesa 13. listopada (15 sati).