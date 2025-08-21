Oviedo potvrdio dolazak Brekala: ‘Htjeli smo još jednog Hrvata, ali su nas odbili’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Generalni direktor španjolskog prvoligaša Real Ovieda potvrdio je u četvrtak da bi hrvatski reprezentativac Josip Brekalo (27) mogao do kraja dana postati novi igrač kluba iz Asturije.

Brekalo je pred raskidom ugovora s Fiorentinom, iz koje je posljednjih godina odlazio na posudbe u Kasimpasu i Hajduk. Prema pisanju lokalnih medija, Oviedo bi ga doveo bez odštete.

“Igrač je u Asturiji, provodimo proceduralni postupak te se nadamo se da ćemo ga do kraja dana zatvoriti i objaviti transfer”, izjavio je Oviedov direktor Agustin Lleida u obraćanju medijima.

Isti izvor otkrio je da je Oviedo pokušao dovesti i stopera Filipa Benkovića (28), no švedski AIK Solna odbio je ponudu. Benković je član AIK-a od siječnja, a ugovor ima do kraja 2026. godine.

“Dali smo ponudu za njega prije dva tjedna i nisu je prihvatili. Nismo se više čuli. Trenutačno se bavimo drugim stvarima”, rekao je direktor Ovieda.

Na konferenciji za medije, povodom predstavljanja Leandera Dendonckera, belgijskog veznjaka koji je stigao iz Anderlechta (na posudbi iz Aston Ville), generalni direktor naglasio je da je klub aktivan na tržištu i da želi dodatno pojačati konkurenciju.