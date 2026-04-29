Kazneni udarci obilježili remi Atletica i Arsenala, odluka o finalistu pada u Londonu

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid i Arsenal su na Metropolitano stadionu odigrali 1-1.

Za razliku od pariškog spektakla između PSG-a i Bayerna, madridski ogled bio je očekivano drugačiji. Bila je to tvrda i čvrsta utakmica bez previše prilika, a oba gola postignuta su iz jedanaesteraca.

Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyökeresa, a u 56. minuti izjednačio Julian Alvarez. Uzvrat je 5. svibnja u Londonu.

“Topnici” su ovim rezultatom nastavili niz bez poraza ove sezone u Ligi prvaka. U 13 susreta ostvarili su deset pobjeda i tri remija. Bio je to četvrti međusobni susret ova dva kluba. Ove sezone je Arsenal slavio 4-0 u ligaškom dijelu, a igrali su i u polufinalu Europske lige 2018. Prva utakmica, odigrana u Londonu, završila je 1-1, a u uzvratu je Atletico pobijedio 1-0, osiguravši mjesto u finalu u kojem je pobijedio Marseille 3-0.

Atletico Madrid u svom sedmom polufinalu Kupa/Lige prvaka lovi četvrto finale. U dosadašnja tri finala (1974, 2014, 2016) doživio je tri poraza. Prvi put od Bayerna, a potom dva puta od gradskog suparnika Reala.

S druge strane Arsenal je prvi put u povijesti kluba stigao do polufinala Lige prvaka drugu sezonu zaredom i četvrti put ukupno. Samo jednom se probio do finala, 2006. kada je u završnom susretu izgubio od Barcelone.

Prvi je zaprijetio Arsenal, u 6. minuti je Madueke sjajno prošao pored dvojice domaćih igrača i ušao u kazneni prostor. Ubacio je na drugu stativu do Hincapiea, ali je njegov udarac završio preko gola.

Atletico je uzvratio u 14. minuti, Alvarez je primio loptu na rubu kaznenog prostora, namjestio se i odličnu pucao, ali je Raya sjajno obranio. Samo minutu kasnije sijevnula je gostujuća kontra, Gyokeres je prošao po lijevoj strani i vratio loptu u kazneni prostor. Odegaard je dotrčao i pucao, ali je blok spasio domaćine.

Alvarez je u 28. minuti zaprijetio i glavom, ali bez prevelike opasnosti. Dvije minute kasnije na suprotnoj strani je zaprijetio Madueke, no negov je udarac završio pored gola.

Kada se već činilo kako će prvo poluvrijeme završiti bez golova, “Topnici” su poveli. Sve je krenulo Alvarezovom greškom. U nastavku akcije Gyökeres je primio loptu unutar kaznenog prostora, Hancko ga je s leđa oborio, a sudac Danny Makkelie pokazao na bijelu točku. Pucao je Gyökeres pogodivši za 1-0.

Atletico je daleko aktivnije ušao u nastavak i već u 48. minuti je mogao izjednačiti. Alvarez je pucao iz slobodnog udarca s 20-tak metara, pogodio je mrežu, ali s vanjske strane. U 53. minuti madridski sastav je imao dvije lijepe prilike, prvo je pucao Lookman, no Raya je obranio, odbijanac je dočekao Griezmann, ali je njegov pokušaj Gabriel blokirao.

Tri minute kasnije Atletico je izjednačio iz novog jedanaesterca. Llorente je pucao pogodivši Whitea u ruku. Sudac se nije oglasio, ali je nakon poziva iz VAR sobe pogledao snimku dosudivši najstrožu kaznu. Alvarez je bio siguran.

U 63. minuti domaćin je mogao okrenuti rezultat, no Griezmannov udarac unutar kaznenog prostora završio je u okviru gola. U 74. minuti još jednu veliku priliku je imao Atletico, no Lookman je pucao ravno u vratara londonskog sastava. U 78. minuti nizozemski sudac je dosudio i treći jedanaesterac. Činilo se kako je Hancko oborio Ezea i Makkelie je dosudio kazneni udarac za goste. Međutim, nakon pregleda snimke promijenio je odluku. Do kraja susreta više nije bilo previše uzbuđenja i odluka o putniku u finale past će u utorak, 5. svibnja u Londonu.