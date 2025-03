Igor Pamić za SK o derbiju: Dinamo se dobro izvukao. Cannavaro? Očigledno je da sam opet bio u pravu!

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometni trener Igor Pamić za Sport Klub se osvrnuo na derbi 24. kola SHNL-a na Maksimiru između Dinama i Hajduka koji je završio 2:2.

Podsjetimo, Dinamo je u dva navrata vodio golovima Martina Baturine i Ronaele Pierre-Gabriela, a nakon autogola Bartola Franjića za konačnih 2:2 zabio je glavom Filip Krovinović.

No, posebna tema svakako je trener Dinama Fabio Cannavaro koji od dolaska na Maksimir proživljava teške dane. Derbi je samo pokazao sve slabosti…

„Možemo razlučiti ovu utakmicu posebno i kompletni učinak Cannavara do sada koji nije dobar. OK, nije dobar ni učinak od jučer iz derbija. Kao prvo, moram priznati da me Hajduk iznenadio. Vjerojatno je iznenadio i Cannavara. Hajduk je bio puno agresivniji, puno jači trkački, moćan, pogotovo po prvom poluvremenu i nametnuo se. Nametnuo se čak i u igri, što nikako nisam očekivao. A kod Dinama, barem je tako meni izgledalo, jednostavno fali samo samopouzdanja, fali tečnosti, fali bezobraznosti. Na kraju moramo konstatirati da se Dinamo dobro izvukao i da je dobro prošao s tim jednim bodom, tako da i dalje može računati na to da može biti prvak. Dinamo se nakon 2-1 opet mučio, a Hajduk je imao tu dominaciju u igri“, kazao je za Sport Klub 56-godišnji Igor Pamić koji iza sebe imao bogatu igračku karijeru.

Po mišljenju Pamića ključan trenutak derbija dogodio se u 61. minuti kad je sudac Erceg izvadio drugi žuti karton za Stefana Ristovskog. U razmaku od 6, 7 minuta Ristovski je dobio dva žuta kartona?

„Da Ristovski nije dobio crveni karton, uvjeren sam da bi Dinamo izašao sa tri boda u toj utakmici. Taj postupak Ristovskog mi nikako nije jasan jer igrač u tim godinama, igrač takvog iskustva, na takav način riskira kompletno prvenstvo. Za to trebaš biti malo lud! To je totalna dekoncentracija! Pogotovo par minuta prije, vidjelo se da je nervozan, gestikulirao je, svađao se s golmanom i to je sve to prouzročilo.“

Još je dodao:

“Svima je sad jasno i to je logično kako je Dinamo pod kočnicom. Jednostavno, ono što stalno govorim, Dinamo se ne snalazi u situaciji kad mora konstantno loviti 5, 6, 7 bodova prednosti. Jednostavno se ne snalazi. A sve ovo ostalo, što se Cannavara tiče, meni ništa nije jasno. OK, nisam ja neki stručnjak, ali meni stvarno ništa nije jasno.

To su konstantne promjene sustava, to su konstantne promjene pozicije igrača. Ti nikad ne znaš tko će istrčati, nema uopće standardnosti, tako da mi uopće nije čudan taj rezultat Dinama. Kad je Cannavaro došao, to je po meni bilo vrlo, vrlo delikatno i vrlo upitno. Pa čovjek ne poznaje niti ligu, niti podneblje, niti mentalitet, a što je najgore niti jezik da dođe do nečega… Očigledno je da sam opet bio u pravu.“

Za kraj se još jednom dotakao najveće pogreške čelnika Dinama:

„Ja sam svoje rekao toliko puta i mogu to samo ponoviti. Najveća greška Dinama ove sezone je bila smjena Sergeja Jakirovića! I tada sam, odmah nakon smjene rekao: Bojim se da će Dinamo to platiti. Trener koji je u najtežoj sezoni za Dinamo u zadnjih 20 godina osvojio i kup i naslov prvaka, koji je ušao u Ligu prvaka, ne mijenja se!

Takav trener mora imati neki kredit, a smijenili su ga zbog toga što je Dinamo izgubio u Münchenu od Bayerna 9:2, a to mi nije bilo jasno. Još manje mi je jasna smjena Nenada Bjelice. Znači to mi nikako neće biti jasno i evo što smo dobili. No, sad treba pustiti Cannavara, treba pustiti igrače. Jednostavno svi pustimo i neka radi svoj posao i treba sad pustiti čovjeka ili ljude koji vuku poteze u Dinamu.“