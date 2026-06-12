Službeno: Štimac više nije trener Zrinjskog

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Igor Štimac više nije trener mostarskog Zrinjskog. Hrvatski športski klub Zrinjski je u petak na svojim stranicama objavio da je došlo do sporazumnog raskida suradnje s dosadašnjim šefom stručnog stožera.

HŠK Zrinjski se zahvalio Štimcu na trudu i doprinosu. Poželjeli su mu sreću u nastavku trenerske karijere i budućim profesionalnim izazovima.

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Štimac je na klupu “Plemića” sjeo 1. kolovoza 2025. godine. Pod njegovim vodstvom Zrinjski je odigrao 57 službenih utakmica. Ostvarili su 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.

Tijekom njegovog mandata Zrinjski se prvi put plasirao u europsko proljeće. U osmini finala Konferencijske lige Zrinjskog je zaustavio kasniji pobjednik ovoga natjecanja Crystal Palace.

Klub je pod Štimčevim vodstvom osvojio drugi Superkup Bosne i Hercegovine, te četvrti Kup BiH. U domaćem prvenstvu Zrinjski je sezonu završio na drugom mjestu.

Tijekom mandata Nogometni savez BiH ga je u više navrata kažnjavao zbog izjava u kojima je kritizirao suce i prvaka Borca.

Mediji su tjednima objavljivali da će doći do razlaza između Štimca i Zrinjskog. Na trenerskoj klupi “Plemića”, prema pisanju medija, trebao bi ga naslijediti slovenski stručnjak Simon Rožman.