FIFA stala na kraj jednom od najokrutnijih pravila Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Ricardo Mazalan via Guliver

Možda su u uvodnoj utakmici u četvrtak bila čak tri crvena kartona, ali mogućnost da igrači propuste finale Svjetskog prvenstva zbog suspenzije uvelike je smanjena nakon što je FIFA uvela dodatnu amnestiju od kartona za ovo prvenstvo 2026. godine.

Brazilski sudac Wilton Sampaio isključio je tri igrača dok je Meksiko pobijedio Južnu Afriku 2:0 – jedan manje od ukupnog broja isključenih igrača 2022. u Kataru.

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Crveni kartoni vode do automatske sankcije od jedne utakmice neigranja, koja se može povećati od strane FIFA-inog disciplinskog odbora. No, češće suspenzije tijekom turnira gotovo sigurno će proizaći iz nakupljanja žutih kartona, i upravo je tu upravno tijelo svjetskog nogometa nastojalo osigurati manevarski prostor. Na velikim turnirima, igrači koji su dva puta opomenuti u odvojenim utakmicama, a zatim odsluže suspenziju od jedne utakmice – izvor boli za neke u prošlosti kada su se kartoni nosili kroz cijeli turnir.

Nijemac Michael Ballack propustio je finale 2002. nakon što je zaradio svoj drugi žuti karton na turniru zbog taktičkog prekršaja u polufinalnoj pobjedi protiv Južne Koreje. Nijemci su, pomalo i zbog njegova nedostatka, izgubili 2-0 u finalu od Brazila.

Isto je bilo i s Claudiom Caniggijom 1990. godine. Nakon što je postigao izjednačujući gol za Argentinu u polufinalu protiv domaćina Italije, dobio je žuti karton pred kraj turnira zbog namjernog igranja rukom, što ga je, uz žuti karton koji je dobio ranije na turniru, isključilo iz finala u kojem je Argentina izgubila od Njemačke.

Od Svjetskog prvenstva 2010. žuti kartoni su se brisali nakon četvrtfinala, čime je efektivno okončana svaka mogućnost da igrač bude suspendiran za finale zbog nakupljanja žutih kartona.

Za prošireni turnir 2026., FIFA je otišla korak dalje i uvela dodatnu amnestiju za žute kartone, efektivno dvaput poništivši sve kartone. Disciplinski dosjei igrača koji imaju jedan žuti karton nakon tri utakmice grupne faze sada će biti izbrisani kako bi započeli nokaut fazu s čistim dosjeom.

Isto će se ponoviti nakon četvrtfinala, što je efektivno treća nokaut runda turnira s 48 momčadi.

FIFA je već pokazala blagu kaznu tijekom kvalifikacijskih faza kada je Cristiano Ronaldo trebao dobiti tri utakmice zabrane prema svom disciplinskom pravilniku zbog nasilničkog ponašanja nakon što je laktom udario Irca Daru O’Sheu tijekom pretposljednje kvalifikacijske utakmice Portugala u Dublinu u studenom.

Umjesto toga, FIFA-in disciplinski odbor rekao je da će, budući da igrač nije dobio crveni karton u svojih ostalih 225 međunarodnih nastupa, odslužiti samo jednu utakmicu zabrane – čime će osigurati da će biti dostupan Portugalu za njihov prvi susret skupine K Svjetskog prvenstva protiv Demokratske Republike Kongo u Houstonu u utorak.